Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор отдельно поблагодарил руководителей машиностроительных предприятий за то, что им удалось сохранить устойчивость производства в условиях пандемии. 
Дмитрий Азаров обсудил с машиностроителями главные задачи отрасли на 2021 год
Мероприятие приурочено к 60-й годовщине со дня первого полета человека в космос.
20 апреля в Самаре пройдет городской фестиваль «Знаете, каким он парнем был!»
"Это очень работоспособный, очень эффективный управленец".
Николай Ренц избран главой Тольятти
Выставка посвящена 60-летию первого полёта человека в космос.
В театре «Самарская площадь» состоялась презентация выставки рисунков детей с ДЦП «Космические миры»
Проект Panda Meetup – серия конференций и хакатонов, направленных на популяризацию IT-специальностей.
В Самаре в открытом формате состоялась ИТ-конференция Panda Meetup
Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние более 26 км автодороги. 
На дороге Тольятти - Хрящевка начались работы по фрезерованию дорожного покрытия
В ходе встречи гостям были представлены презентации территорий, представляющих точки роста экономики региона.
Белорусская делегация посетила «Жигулевскую долину»
Благодаря помощи службы занятости в регионе растет число предпринимателей из числа безработных.
В Самарской области отметили  30-летие со дня образования службы занятости населения
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.55
-1.43
EUR 90.46
-1.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

На дороге Тольятти - Хрящевка начались работы по фрезерованию дорожного покрытия

16 апреля 2021 17:20
84
Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние более 26 км автодороги. 

В Ставропольском районе на автомобильной дороге Тольятти - Хрящевка начались работы по фрезерованию верхнего слоя дорожного покрытия и укладке новой дорожной одежды. Ремонт проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние более 26 км автодороги. 

На протяжении всей истории, которая начинается с XVII века, село Хрящёвка играло важную социально значимую роль. В разные периоды оно было одной из крупнейших торговых пристаней реки Волги, большим животноводческим и зерновым хозяйством, яблоневой столицей Ставропольского уезда. Теперь это один из культурных центров Самарской области с невероятно красивым туристическим комплексом, куда устремляются туристы со всей России. Сейчас в селе проживает 3,5 тысячи человек.

«Эмоций положительных очень много, огромное спасибо за такой глобальный, масштабный проект. Это благодарности и от жителей, и от садоводческих товариществ, их у нас шестнадцать, расположенных вдоль дороги. Наш культурно-исторический центр с каждым годом все больше и больше набирает популярность. Загруженность дороги очень большая», - рассказал глава сельского поселения Хрящевка  Александр Виноградов. 

Капитальный ремонт начали с моста через ручей у сельского поселения Выселки.

«Ремонт мы ждали очень сильно. Жители нашего поселения, родители школьников и воспитанников детских садов обратились к Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, чтобы сделали ремонт этой дороги. Теперь здесь у нас и мост расширяется, и пешеходные дорожки будут по обеим сторонам, освещение и тротуар. Мы очень этому рады»,- поделился глава села Выселки Замир Мердеев.

На мосту будет выполнен полный комплекс работ, включающий замену балок пролетных строений, обновление дорожной одежды, переустройство мостового полотна и деформационных швов, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу.  Также обустроят дренажные системы и водоотводы. Восстановят защитный слой бетонных поверхностей, выполнят устройство новых сопряжений моста с подходами, сделают монолитное укрепление конусов.

«Работать начали досрочно, в марте, учитывая, что дорога востребована дачниками. До конца апреля планируем на мосту завершить основные работы в полном объеме и запустить движение по мостовому переходу в обоих направлениях, чтобы избежать больших заторов в дачный сезон», - заверил главный инженер подрядной организации Владимир Карандей.

Предусмотрен капитальный ремонт и автомобильной дороги. Здесь обновят дорожные одежды, восстановят кромки проезжей части и краевых полос.  Выполнят укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, обустроят тротуары. На участках, предусмотренных проектом, сделают освещение, обновят остановочные павильоны, установят дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики. Разметку нанесут термопластиком.

Верхний слой дорожного покрытия уложат в соответствии с новым ГОСТом, используя асфальтобетонную смесь ЩМА-16. Для ее изготовления подрядная организация специально приобрела асфальтосмесительную установку, обеспечивающую технические характеристики смеси, требуемые по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Губернатор отдельно поблагодарил руководителей машиностроительных предприятий за то, что им удалось сохранить устойчивость производства в условиях пандемии. 
16 апреля 2021  18:30
Дмитрий Азаров обсудил с машиностроителями главные задачи отрасли на 2021 год
Экономика
1
16 апреля 2021  18:15
Николай Ренц избран главой Тольятти
Политика
15
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
16 апреля 2021  13:38
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
Транспорт
175
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
16 апреля 2021  11:25
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
249
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
16 апреля 2021  10:54
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
177
Весь список