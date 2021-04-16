На дороге Тольятти - Хрящевка начались работы по фрезерованию дорожного покрытия

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В Ставропольском районе на автомобильной дороге Тольятти - Хрящевка начались работы по фрезерованию верхнего слоя дорожного покрытия и укладке новой дорожной одежды. Ремонт проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние более 26 км автодороги.

На протяжении всей истории, которая начинается с XVII века, село Хрящёвка играло важную социально значимую роль. В разные периоды оно было одной из крупнейших торговых пристаней реки Волги, большим животноводческим и зерновым хозяйством, яблоневой столицей Ставропольского уезда. Теперь это один из культурных центров Самарской области с невероятно красивым туристическим комплексом, куда устремляются туристы со всей России. Сейчас в селе проживает 3,5 тысячи человек.

«Эмоций положительных очень много, огромное спасибо за такой глобальный, масштабный проект. Это благодарности и от жителей, и от садоводческих товариществ, их у нас шестнадцать, расположенных вдоль дороги. Наш культурно-исторический центр с каждым годом все больше и больше набирает популярность. Загруженность дороги очень большая», - рассказал глава сельского поселения Хрящевка Александр Виноградов.

Капитальный ремонт начали с моста через ручей у сельского поселения Выселки.

«Ремонт мы ждали очень сильно. Жители нашего поселения, родители школьников и воспитанников детских садов обратились к Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, чтобы сделали ремонт этой дороги. Теперь здесь у нас и мост расширяется, и пешеходные дорожки будут по обеим сторонам, освещение и тротуар. Мы очень этому рады»,- поделился глава села Выселки Замир Мердеев.

На мосту будет выполнен полный комплекс работ, включающий замену балок пролетных строений, обновление дорожной одежды, переустройство мостового полотна и деформационных швов, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу. Также обустроят дренажные системы и водоотводы. Восстановят защитный слой бетонных поверхностей, выполнят устройство новых сопряжений моста с подходами, сделают монолитное укрепление конусов.

«Работать начали досрочно, в марте, учитывая, что дорога востребована дачниками. До конца апреля планируем на мосту завершить основные работы в полном объеме и запустить движение по мостовому переходу в обоих направлениях, чтобы избежать больших заторов в дачный сезон», - заверил главный инженер подрядной организации Владимир Карандей.

Предусмотрен капитальный ремонт и автомобильной дороги. Здесь обновят дорожные одежды, восстановят кромки проезжей части и краевых полос. Выполнят укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, обустроят тротуары. На участках, предусмотренных проектом, сделают освещение, обновят остановочные павильоны, установят дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики. Разметку нанесут термопластиком.

Верхний слой дорожного покрытия уложат в соответствии с новым ГОСТом, используя асфальтобетонную смесь ЩМА-16. Для ее изготовления подрядная организация специально приобрела асфальтосмесительную установку, обеспечивающую технические характеристики смеси, требуемые по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».