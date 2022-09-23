Набережная в Октябрьске стала любимым местом для прогулок горожан и проведения личных праздников

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Благоустроенные территории не только для всех, но и для каждого!



Набережную на берегу реки Волги в Октябрьске Дмитрий и Юлия выбрали для своего бракосочетания. Пара стала первой, кто воспользовался новой услугой по использованию общественных пространств города.



Набережная приобрела новый вид в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году как победитель Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. И теперь стала не только любимым местом прогулок горожан и гостей Октябрьска, но еще и территорией для проведения не только различных массовых мероприятий, но и личных праздников.

Фото: департамент информационной политики СО