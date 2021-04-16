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На улицы Самары вышли пылесосы и поливочно-моечная техника

16 апреля 2021 16:26
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Как правило, малогабаритную технику применяют на пешеходных зонах, а большие пылесосы задействованы на проезжей части.

Службы благоустройства переходят на содержание улично-дорожной сети по летнему регламенту. Ее очистка осуществляется, в том числе, с помощью вакуум-подметальных машин и поливочно-моечной техники.

Сотрудники МП «Благоустройство» и подрядчик ООО «Кедр-1» теперь занимаются и влажной уборкой. При прохождении дорожных пылесосов по территориям их поверхность также смачивается – необходимо избегать пыления во время работ.

Как правило, малогабаритную технику применяют на пешеходных зонах, а большие пылесосы задействованы на проезжей части – обычно они идут в тандеме с основной моечной техникой. Синхронизации работ также уделяется повышенное внимание.

Параллельно ведется мойка бортового камня и пешеходных ограждений.

Новый этап уборки стартовал на тех магистралях, где подбор зимних накоплений и смёта уже завершился. В первую очередь отрабатываются наиболее важные участки - дороги 2-й и 3-й категорий с интенсивным автомобильным и пешеходным движением, с маршрутами общественного транспорта и подъездами к медицинским и другим социальным учреждениям. Так, сегодня в числе таких объектов – улицы Гагарина, Солнечная и др. Также относительно состояния и санитарного содержания учитываются обращения горожан, в том числе, направленные через соцсети.

Подготовка к влажной уборке организована круглосуточно. Постепенно улицы сдаются под мойку.

Сначала очистка производится вакуум-подметальной и другой техникой, а также при необходимости участки дочищаются вручную. Особенно это касается прилотковой части дорог и посадочных площадок остановок, в районе которых требуется максимальная аккуратность, чтобы во время мойки не забрызгать павильоны ожидания – их сейчас тоже приводят в порядок.

Когда установится жаркая погода, будет предусмотрен выход дополнительной техники для полива улиц и тротуаров. К водным процедурам в дальнейшем присоединится и МП «Спецремстройзеленхоз», организуя полив цветников.

В субботу, 17 апреля, состоится третий субботник, а основной, общегородской, пройдет 24 апреля.

Приглашаются все желающие!

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