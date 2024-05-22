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На улице Куйбышева, где идет ремонт, будет высажено 94 штамбовых липы и 3 403 куста кизильника

22 мая 2024 19:21
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Все это - вместо деревьев, которые ранее росли на улице.

В исторической части Самары улицу Куйбышева обновляют «от фасада до фасада» в границах улиц Венцека и Вилоновской. Покрытие проезжей части полностью отфрезеровано. Сейчас идёт устройство тротуаров, на некоторых локациях перекладывается бортовой камень, ведутся работы по ремонту инженерных коммуникаций и замене дорожных плит. Кроме того, продолжается устройство рабаток для будущей высадки кустарников в формате «живой изгороди».

Масштабное восстановительное озеленение станет завершающим этапом обновления улицы. Будет высажено 94 штамбовых липы и 3 403 куста кизильника. Все это - вместо деревьев, которые ранее росли на улице.

Старые деревья, потерявшие первоначальный декоративный облик, признанные нежизнеспособными, аварийными, ранее пришлось снести, а молодые зеленые насаждения уже в полном объеме пересадили на улицы Фрунзе, Самарскую, Чапаевскую, Агибалова, в сквер на пересечении улиц Степана Разина и Князя Григория Засекина, в район Хлебной площади, а также на улицу Садовую.

Так, переселили 36 молодых деревьев – 24 каштана и 12 лип. Пересадка происходила в подготовленные ямы, с «родным» земляным комом. Данные работы велись с середины апреля, в соответствии с агротехническими сроками. Ни одно дерево, пересаженное с улицы Куйбышева, не погибло. Все было сделано максимально бережно.

Полив организован 2-3 раза в неделю. Скоро займутся подкормкой. МП «Спецремстройзеленхоз» должно обеспечить жизнеспособность пересаженных деревьев. Их состояние будет оставаться на постоянном контроле, всесезонно.

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара ведет непрерывный мониторинг за состоянием зеленых насаждений.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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