На улице Народной в Самаре начался отбор проб верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части

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В Самаре продолжается летняя ремонтная кампания-2022. В том числе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» еще 30 объектов улично-дорожной сети станут комфортнее и безопаснее.

Покрытие улицы Народной обновляют в границах проезжей части на средства дорожного нацпроекта. В текущем сезоне работы сосредоточены на участке от дома № 10 по улице Шоссейной до улицы Обувной.

Данный вид работ осуществляется с использованием керноотборной машины. Согласно ГОСТ, изъять необходимо определенное количество образцов: отбирают не менее 3 кернов с каждых 7 тысяч кв. м. Для подтверждения качества образцы должны соответствовать всем необходимым физико-механическим свойствам. Сотрудники лаборатории также обращают внимание на толщину асфальтобетонного покрытия.

Фото: администрация Самары