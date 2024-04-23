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На улице Чернореченской в Самаре предусмотрено устройство дополнительной полосы проезжей части

23 апреля 2024 21:03
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После перекладки инженерных коммуникаций специалисты займутся автодорогой.

На улице Чернореченской продолжается комплексное благоустройство. В настоящее время специалисты «Т Плюс», «РКС-Самара», «ССК» и газоснабжения сосредоточили усилия на перекладке своих инженерных коммуникаций. Отставаний от графиков нет. За этим тщательно следят, чтобы в дальнейшем были соблюдены сроки работ и по комплексному ремонту улично-дорожной сети в границах улиц Владимирской и Спортивной (на участке протяженностью 0,82 км), и по обновлению бульвара.

Работы предусмотрены в рамках двух национальных проектов, реализуемых по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда».

В профильном департаменте отмечают, что это первый столь масштабный проект, когда на одном объекте запланирован максимальный спектр работ. Причем основные плановые перекладки инженерных коммуникаций организованы за счет средств сетевых компаний.

Переустройство проезжей части, которая до ремонта была двухполосной, необходимо, чтобы в дальнейшем избежать скопления транспорта при подъезде к пересечению с улицей Владимирской.

«Здесь предусмотрено три полосы. Там, где сейчас бордюр, будет начинаться дополнительная полоса проезжей части в направлении «из города». Мы устроим ее, чтобы автомобилисты могли беспрепятственно поворачивать с улицы Чернореченской направо. Завершения маневра не придется ждать тем, кому нужно будет повернуть налево, – сообщил Сергей Кондрашов, заместитель главного инженера подрядной организации – ООО «НПФ «XXI Век». – Разумеется, на участке ремонта заменим бортовой камень, уложим высокопрочное асфальтобетонное покрытие. К данным работам мы приступим после того, как будут готовы инженерные коммуникации и сетевые организации засыплют свои котлованы. А ориентировочно уже через неделю в тех местах, где нет пересечений с ремонтируемыми сетями, приступим к ремонту тротуаров: старое покрытие удалим, в затем будет уложено новое покрытие, тоже асфальтобетонное».

Местные жители отметили, что с пониманием относятся к временным неудобствам, связанным с перекрытием участка из-за масштабного ремонта и благоустройства.

Комплексные работы будут оставаться на непрерывном контроле до полного выполнения задач, приемки и ввода объекта в эксплуатацию.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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