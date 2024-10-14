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На участке между Московским шоссе и Ново-Садовой началась укладка плитки. Похоже, строительство улицы XXII Партсъезда вышло на новый этап.

По проекту в этом месте дороги будет по три полосы для движения, а дальше улица будет сужаться до двух полос в обе стороны. Помимо этого, на XXII Партсъезде запланированы островки безопасности на пешеходных переходах, пишет 63.ру.

Не все самарцы остались довольны увиденным.

— Они эту дырявую плитку сюда перевезли? — поинстересовался один из горожанин.

— Да, но эта дырявая плитка тут между тротуаром и дорогой, а не вместо тротуарной, — попытался нивелировать его возмущение другой пользователь.

Продление одного из главных поперечников Самары планировали около 10 лет. Но начало подготовки к реализации проекта местные власти несколько раз переносили из-за нехватки денег.

Но с 2020 года чиновники начали постепенно приводить задумку в жизнь. Им потребовались годы, чтобы убрать постройки, которые находились на пути будущей дороги. Не обошлось без судебных разбирательств.

Активная стадия работ на объекте началась осенью 2023 года. Причем в первые дни строительства нового участка подрядчик повредил водовод. А затем и вовсе, по мнению самарцев, обустройство новой дороги замерло. В мэрии объяснили, что для продолжения работ нужна достаточно высокая среднесуточная температура. По последним данным, все участки улицы XXII Партсъезда, на которых сейчас идет реконструкция, введут в эксплуатацию 31 января 2025 года.