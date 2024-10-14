На участке между Московским шоссе и Ново-Садовой началась укладка плитки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Все участники игры получили от организаторов памятные подарки и «Билеты в будущее».
Энергетики «Т Плюс» провели игру «Теплоцентраль» для учащихся центра «Вега»
В этом году фестиваль объединила тема «Моя страна. Моя семья. Моя культура».
В Самаре прошел фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Один из них - в селе Старое Максимкино.
В Кошкинском районе возводятся два новых ФАПа
Встреча завершилась победой нашей сборной 1:0. Победный мяч забил Никита Салтыков с передачи Игоря Дмитриева.
Полузащитник «Крыльев» Игорь Дмитриев сыграл за молодежную сборную России
Отопительный сезон в Самаре стартовал с 25 сентября в социальных учреждениях, а с 1 октября в МКД.
В Самаре заработала «горячая линия» по вопросам подключения к теплу 
Он в тяжелом состоянии.
В Южном городе из окна 4-го этажа школы упал мальчик
14 октября в МДЦ «Артек» состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса Знание.Лектор в номинации «Школьники». 
Школьницы из Самарской области выиграли всероссийский конкурс Знание.Лектор
Специальную программу для участников праздника и членов их семей подготовили волонтёры ЕР и представители Штаба общественной поддержки «Единой России»
В Самарской области будут чествовать лучших отцов региона
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.07
-1.17
EUR 105.11
-1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прочтут лекцию о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой
В Исторический парк Самары приглашают на «Покровскую вечерку»
Сегодня приняли присягу курсанты Лицея государственной службы и правоохранительных органов
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На участке между Московским шоссе и Ново-Садовой началась укладка плитки

14 октября 2024 13:22
160
На участке между Московским шоссе и Ново-Садовой началась укладка плитки

На участке между Московским шоссе и Ново-Садовой началась укладка плитки. Похоже, строительство улицы XXII Партсъезда вышло на новый этап.

По проекту в этом месте дороги будет по три полосы для движения, а дальше улица будет сужаться до двух полос в обе стороны. Помимо этого, на XXII Партсъезде запланированы островки безопасности на пешеходных переходах, пишет 63.ру.

Не все самарцы остались довольны увиденным.

— Они эту дырявую плитку сюда перевезли? — поинстересовался один из горожанин.

— Да, но эта дырявая плитка тут между тротуаром и дорогой, а не вместо тротуарной, — попытался нивелировать его возмущение другой пользователь.

Продление одного из главных поперечников Самары планировали около 10 лет. Но начало подготовки к реализации проекта местные власти несколько раз переносили из-за нехватки денег.

Но с 2020 года чиновники начали постепенно приводить задумку в жизнь. Им потребовались годы, чтобы убрать постройки, которые находились на пути будущей дороги. Не обошлось без судебных разбирательств.

Активная стадия работ на объекте началась осенью 2023 года. Причем в первые дни строительства нового участка подрядчик повредил водовод. А затем и вовсе, по мнению самарцев, обустройство новой дороги замерло. В мэрии объяснили, что для продолжения работ нужна достаточно высокая среднесуточная температура. По последним данным, все участки улицы XXII Партсъезда, на которых сейчас идет реконструкция, введут в эксплуатацию 31 января 2025 года.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО
14 октября 2024  13:32
Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО
178
Новый замглавы Самары Иван Носков проверил, как идет модернизация теплотрасс
13 октября 2024  13:06
Новый замглавы Самары Иван Носков проверил, как идет модернизация теплотрасс
515
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
13 октября 2024  11:55
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1557
Участники заседания обсудили разработку нового формата взаимодействия науки и промышленности — производственной аспирантуры. Доклад по этой теме представил Валерий Фальков.
11 октября 2024  21:56
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям
2317
малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»
11 октября 2024  13:59
Малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»
863
Весь список