На транспортных развязках Самарского моста готовятся к укладке дорожного покрытия

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В Самарской области на крупнейшем объекте транспортной инфраструктуры, строительство которого ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», работы на путепроводах транспортных развязок приближаются к финальному этапу - укладке дорожного покрытия. На путепроводе через железнодорожные пути приступили к сборке пролетного строения.

В составе дороги ведется строительство, трех транспортных развязок: на пересечении с улицей Утевской и на пересечении с улицей Грозненской, и путепровода через железную дорогу на 1094 км перегона Кряж – Самара.

Общая протяженность развязки на улице Утевской составит 700 метров, в том числе путепровода – 212 метров. Здесь уже полностью завершили возведение мостовой конструкции и уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия. Приступили к работам по благоустройству.

Протяженность путепровода на улице Грозненской составит 124 метра, а общая длина развязки – почти 1 км.

В настоящее время подрядной организацией завершены основные работы по возведению путепровода и подходов к нему. Полностью сформирована земляная насыпь, собирают конструктивные слои будущей автомобильной дороги, частично укладывают нижний слой дорожного покрытия.

На путепроводе через железнодорожные пути из 6 опор полностью готовы - 4 опоры, на 2-х завершают бетонирование верхних оголовков. Приступили к сборке пролетного строения. Длина металлической конструкции составит более двухсот метров. До конца июля текущего года планируется приступить к первому этапу надвижки пролетного строения.

Напомним, строительство 2 этапа мостового перехода моста стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги» инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предусмотрены целевые средства на реализацию крупных инфраструктурных объектов, в том числе работающих в режиме перегрузки.

Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была проделана огромная работа по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета для ускорения строительства мостового перехода. Результатом проделанной работы стали опережающие темпы строительства важного инфраструктурного объекта. Повышение качества жизни населения и создание комфортный условий - основные направления региональной стратегии лидерства.

Магистральная дорога общегородского значения будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу «Самара - Волгоград» и обеспечит транспортную доступность микрорайона «Южный город» и Новокуйбышевска.