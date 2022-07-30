На территории «Самарской Луки» собираются протянуть газопровод

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В Самарской области в поселки правого берега Волги планируют подвести дополнительные удобства. Речь идет о строительстве газопровода от села Рождествено до поселка Усинского через населенные пункты Выползово, Подгоры и Гаврилова Поляна. В мэрии сообщили о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации.

— Предварительное место реализации проекта — территория Волжского района, территория городского округа Самары, национальный парк «Самарская Лука». Оценку воздействия объекта на окружающую среду специалисты проведут до 30 сентября. Сроки общественных обсуждений — с 1 августа по 2 сентября. Печатная версия доступна по адресу: Самара, улица Дыбенко, 12б, инспекция по охране окружающей среды Волжского района, — говорится в уведомлении, опубликованном на сайте администрации Самары.

По информации из документа, замечания и предложения по проекту можно оставить в журнале регистрации по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 08:00 до 16:30. Также их можно направить на электронную почту специалиста, курирующего тему, в администрации Волжского района — eko@v-adm63.ru.

Общественные слушания по вопросу оборудования газопровода пройдут 22 августа в 10:00 в Рождествено в Доме культуры (улица Стадионная, 1а), пишет 63.ру.