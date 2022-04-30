На территории парка 50-летия Октября высадили древесно-кустарниковую композицию

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Высадка древесно-кустарниковой композиции на территории парка 50-летия Октября прошла в субботу, 30 апреля. Акция проводится в рамках благотворительного проекта МАУ «Парки Самары» вместе с ПАО «Сбербанк», который выступил спонсором.

«Официально субботники у нас уже закончились, но сейчас в Самаре в самом разгаре высадка цветов и деревьев. Сегодня вместе с «Парками Самары» высадили 99 саженцев деревьев и кустарников. И, конечно, спасибо коллективу «Сбербанка», который выступил спонсором этой акции», - подчеркнула глава города.

Теперь жителей Самары на входе в парк имени 50-летия Октября со стороны Ташкентского переулка будут радовать барбарис зеленый, лапчатка желтая, западные и шаровидные туи, вейгела «Бристоль руби» и спирея серая «Грефшейм».

Это не первое совместное мероприятие МАУ «Парки Самары» и ПАО «Сбербанк»: в декабре 2020 года был разработан проект по высадке на территории парка Гагарина композиции из древесно-кустарниковой растительности, который был успешно реализован в мае 2021 года.

Фото: администрация Самары