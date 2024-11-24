На самарской набережной монтируют новую иллюминацию

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Общественные пространства города продолжают украшать к Новому году. К оформлению приступили на второй очереди самарской набережной, под Маяковским спуском.

«Осталось немного времени, чтобы оформить город к новогодним праздникам. Скоро общественные пространства, улицы, витрины магазинов должны засверкать новогодним убранством. Важно, что будет украшена и набережная – настоящая жемчужина Самары», – отметил и. о. главы города Иван Носков.

Украшение набережной планируют завершить с опережением срока и включить иллюминацию до 15 декабря.

Как только установятся стабильные отрицательные температуры воздуха, начнут заливать каток.