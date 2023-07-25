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На проезжей части улицы Солнечной в Самаре началась укладка нового покрытия

25 июля 2023 18:36
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В этом году в Самаре улицу Солнечную приводят в порядок от улицы XXII Партсъезда до улицы Ново-Вокзальной.

В этом году в Самаре улицу Солнечную приводят в порядок от улицы XXII Партсъезда до улицы Ново-Вокзальной. Протяженность обновляемого объекта составляет порядка 1,3 км. Общая площадь запланированных работ – более 23 000 кв. м, из которых 3 600 кв. м уже с новым дорожным полотном. 

На устройство верхнего слоя покрытия при условии благоприятной погоды подрядчику потребуется ориентировочно 7 ночных смен. Во время осадков укладка производиться не будет. Важно не только уложиться в сроки, но и обеспечить высокое качество. 
 
На актуальном этапе – этапе устройства нового слоя покрытия – подрядчик задействует бригаду, состоящую из 12 дорожных рабочих, асфальтоукладчик, 2 катка, несколько КАМАЗов для подвоза горячей смеси, а также экскаватор-погрузчик, мини-погрузчик и трактор МТЗ – вспомогательная техника необходима для уборки территории.

 

Фото:   администрация Самары

 

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