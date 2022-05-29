На продление улицы XXII Партсъезда в Самаре потребуется еще 2 года

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Власти Самары внесли изменения в программу развития дорог в городе. Корректировки касаются многострадального продления улицы XXII Партсъезда.

— Реконструкцию трассы от улицы Солнечной до проспекта Карла Маркса предполагается реализовать в 2023–2024 годах. В проект входят 2 очереди: от улицы Солнечной до Московского шоссе, а также от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской, — говорится в официальных документах мэрии.

В 2023 году из бюджета запланировали выделить 200 миллионов рублей, в 2024 — еще 193 миллиона.

Реконструкцию дороги обсуждают уже 10 лет.

Начало работ на объекте затянулось, в апреле представители городского департамента транспорта рассказывали 63.RU, почему это произошло.

Новый участок улицы XXII Партсъезда будет четырехполосным. Также там обновят сети освещения и пешеходные дорожки, обустроят парковочные места и сети дождевой канализации. Отрезок дороги будет связан с новой развязкой, которую строят на улице Ново-Садовой.