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На пляжах Самары началось водолазное обследование

11 июня 2021 09:33
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На пляжах Самары началось водолазное обследование

На пляжах Самары началось водолазное обследование, а в прибрежную зону завозят оборудование.

Как правило, в обследовании принимают участие сразу несколько человек: на небольшой глубине, возле поверхности воды и для осмотра самого дна. Отметим, сезонные работы водолазная служба продолжит на постоянной основе, пока будут функционировать официальные городские пляжи

По результатам обследования составляют так называемую карту глубин. Она позволяет определять места установки буйков, ограничивающих зону плавания, и формировать участки для купания граждан, не умеющих плавать.

Кроме того, на пляжи начинается поставка специализированного оборудования. Всего разместят 1430 единиц оборудования, из которых около 400 штук – абсолютно новых.

Для удобства отдыхающих установят 37 передвижных туалетных кабин дополнительно к тем, что уже имеются за парапетом на самарской набережной. Их места определены: на кромке песка, ближе к верхним границам пляжных зон.

Теги: пляжи пляжный сезон

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