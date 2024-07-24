На пересечении улиц Ивана Булкина и Антонова-Овсеенко в Самаре движение транспорта будет организовано по временным схемам

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В Самаре в период с 26 по 29 июля 2024 года будет приостановлено движение трамваев по улице Антонова-Овсеенко, на участке от Дома печати до перекрестка улиц XXII Партсъезда/Ставропольской. Схема движения по трамвайным маршрутам временно изменится в связи с проведением ремонта теплосети на пересечении улиц Антонова-Овсеенко/Ивана Булкина.

«В целях минимизации неудобств для пассажиров и обеспечения транспортной доступности принято решение о компенсационных мерах. На вышеуказанном участке дороги будут работать бесплатные автобусы. От остановочного пункта «Улица Ивана Булкина» они со всеми остановками проследуют по улице Антонова-Овсеенко, затем по улице XXII Партсъезда и далее – до пересечения улиц XXII Партсъезда/Ставропольской, до остановки «Улица Ставропольская», – сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов. – Автобусы будут ходить с интервалом от 5 минут в часы пик до 12 минут в межпиковое время».

В первый рейс от ООТ «Улица Ивана Булкина» компенсационный автобус будет отправляться в 05:30, последний рейс от ООТ «Улица Ставропольская» – в 22:30.

Движение трамваев маршрута № 13 будет организовано от Постникова Оврага до Дома печати, а также от улицы Красных Коммунаров, по улице XXII Партсъезда, до улицы Ставропольской, далее трамваи поедут своим маршрутом, до Костромского переулка. Первый рейс маршрута № 13 от Постникова оврага – в 05:15, последний рейс от Костромского переулка – в 21:57.

«Таким образом, пересесть с трамвая маршрута № 13 на компенсационный автобус можно будет на остановочных пунктах «Улица Ивана Булкина» и «Улица Ставропольская». При пересадке с трамвая № 13 на автобус и с автобуса на трамвай № 13 повторно проезд не оплачивается. Предусмотрено, что он осуществляется по ранее приобретенному билету на трамвай № 13», – пояснил Александр Ерополов.

Движение трамваев маршрутов № 4 и № 23 организуют от остановочного пункта «Дом печати», через железнодорожный вокзал, до остановочного пункта «Улица Красных Коммунаров (в прямом и обратном направлениях).

Трамваи маршрута № 22 поедут от Барбошиной Поляны по улицам Ташкентской, Ставропольской, XXII Партсъезда до улицы Красных Коммунаров (по этим же улица – в обратном направлении).

Движение трамваев маршрута № 2 временно отменят. При этом усилят работу трамвайного маршрута № 3 (за счет подвижного состава, который до изменения схемы движения работает на маршруте № 2).

Пассажирам стоит учитывать, что трассы следования трамвайных маршрутов №№ 3, 11, 12, 19, 24, 24к, 25 не изменятся.

Помимо этого, по улице Антонова-Овсеенко пролегает троллейбусный маршрут № 15. По информации МП "Трамвайно-троллейбусное управление", в сторону завода «Металлург» во время первого этапа ремонта теплотрассы троллейбусы поедут по улице Антонова-Овсеенко, а в обратном направлении – по троллейбусному маршруту № 4, то есть через Московское шоссе. Когда по улице Антонова-Овсеенко проезжая часть будет закрыта по нечетной стороне, от завода «Металлург» троллейбусы № 15 будут следовать по привычной схеме, а в направлении завода «Металлург» – аналогично троллейбусам маршрута № 4, через Московское шоссе.

При возникновении вопросов относительно транспортного сообщения можно получить справочную информацию в диспетчерской по телефону: 309-94-37.

Также обращаем внимание жителей Самары и гостей региональной столицы на то, что в период подготовки участка подземных коммуникаций к отопительному сезону будут действовать скорректированные схемы движения не только трамваев, но и автотранспорта. На время перекладки теплотрассы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского пассажирского транспорта согласованы с ГИБДД.

Просим жителей заблаговременно планировать свои поездки во время проведения мероприятий, необходимых для повышения надежности и качества теплоснабжения горожан в отопительном периоде 2024-2025 гг. и последующие годы.

По информации ПАО «Т Плюс», работы по замене трубопроводов и восстановлению благоустройства по улице Антонова-Овсеенко масштабные, трудоемкие.

Так, с 03:00 пятницы, 26 июля, планируется временно вывести из работы 2 полосы автодвижения по четной стороне улицы Антонова-Овсеенко, в районе пересечения с улицей Ивана Булкина. Напомним, что вместе с этим будет полностью ограничено и движение трамваев. Строительно-монтажные работы и восстановление благоустройства по четной стороне улицы Антонова-Овсеенко выполнят до 06:00 вторника, 6 августа. При этом согласно графику трамвайное сообщение рассчитывают восстановить раньше – к 04:00 вторника, 30 июля.

Далее работы продолжатся по нечетной стороне улицы Антонова-Овсеенко: замена теплосети будет производиться на 3-х полосах проезжей части с 06:00 вторника, 6 августа, до 06:00 вторника, 13 августа.

«Работу на объекте организуем в круглосуточном режиме. Для жителей близлежащих домов будет сохранена подача горячего водоснабжения по временным трубопроводам, – подчеркнул технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин. – Призываю горожан с пониманием отнестись к обязательным работам по подготовке города к зиме».

В целом этим летом в результате плановых перекладок силами «Т Плюс» в Самаре будет обновлено свыше 29 км теплотрасс.

Информация, касающаяся изменений в организации движения автобусов в связи с работами на теплосети, будет размещена на официальном сайте Администрации г. о. Самара дополнительно.

Фото: администрация Самары