На охрану “Колеса обозрения” в парке Гагарина в Самаре потратят более полумиллиона рублей

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Охранять объект будет один человек.

МАУ “Парки Самары” ищет того, кто будет охранять 55-метровый аттракцион “Колесо обозрения” в парке Гагарина. Объект находится в Промышленном районе, в границах Московского шоссе, ул. Двадцать второго Партсъезда, ул. Стара-Загора, ул. Советской Армии.

К работам нужно будет приступить с 1 февраля 2021 года. Договор будет действовать до 1 января 2022 года.

Обеспечивать охрану будет один человек, который должен находиться на своем посту с 22 часов до 10 утра ежедневно.

Начальная стоимость контракта – 539,7 тыс. рублей.

Уже есть четыре претендента. Кто получит контракт, станет известно 14 января 2021 года, пишет СитиТраффик.