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На набережной в Самаре начали отмывать пешеходные зоны и велосипедные дорожки

2 апреля 2024 17:25
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Городской месячник по благоустройству стартовал 1 апреля.

В Самаре значительно потеплело – температуры наружного воздуха стабильно положительные и повышаются с каждым днем. Поэтому становится шире и перечень видов работ, актуальных в начале городского месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля.

На одной из самых востребованных общественных территорий – самарской набережной уже началась мойка пешеходных зон и велосипедных дорожек. Эти работы ведутся с сегодняшнего дня. В частности, утром трудились и на участке 2-й очереди.

Набережная в любое время года и в любую погоду популярна среди горожан и гостей региональной столицы. С наступлением весны, особенно по выходным, посетителей стало еще больше. Сезонные работы усилены, чтобы отдыхающие могли комфортно и безопасно прогуливаться вдоль аллей, кататься на самокатах, пользоваться всеми элементами благоустройства. Старания персонала МАУ «Самарская набережная» не остаются незамеченными.

К настоящему времени пешеходные зоны почти освобождены от снега и наледи. Кроме машины, которая необходима, чтобы теперь отмыть дорожки после зимней эксплуатации, только на одном участке задействуем «мультикар» для подметания, тракторы, работы вручную выполняются силами 9 уборщиков. Перед мойкой и подметанием рабочие занимаются подбором мусора, очисткой урн. Параллельно на газонах ворошат снежные кучи, чтобы накопления таяли быстрее. В дальнейшем на газонах и склонах организуют грабление. 

На остальных территориях города также наращиваются темпы и объемы работ, выполняемых в ходе месячника по благоустройству.

В основном сейчас продолжают рыхлить снег и подбирать «вытаявший» мусор. Также усилия сосредоточены на очистке тротуаров. В прилотковой части улично-дорожной сети подрядчики удаляют зимние накопления, включая наносной грунт, песок. Все это загружается в самосвалы и увозится на полигон для утилизации.

В первом среднике, который состоится 3 апреля, примут участие муниципальные служащие, работники администраций внутригородских районов, МБУ и других муниципальных предприятий и учреждений. Они внесут вклад в уборку территорий, прилегающих к зданиям, где ежедневно трудятся эти люди. Кроме всего прочего, будут очищать фасады зданий, опоры и другие элементы благоустройства от незаконно расклеенных листовок рекламного характера.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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