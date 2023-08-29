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На Московском шоссе в Самаре открыли благоустроенный двор

29 августа 2023 14:06
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Благоустроенный двор включает в себя несколько тематических локаций с безопасным прорезиненным покрытием - для жителей разного возраста.

В Промышленном районе на Московском шоссе, 147 завершилось комплексное преображение дворовой территории, благоустроенной по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благоустроенный двор включает в себя несколько тематических локаций с безопасным прорезиненным покрытием - для жителей разного возраста. Детям младшего возраста - песочница, горки и качели, а для ребят постарше и для взрослых – зона для занятий спортом. Также во дворе обустроили газоны, оборудовали скамейки для отдыха.

«Здесь отремонтировали внутриквартальный проезд, тротуары, построили детскую игровую площадку, площадку для взрослых и зону отдыха, – уточнил глава Промышленного района Данил Морозов. - В этом году по федеральной программе в районе благоустроено 6 дворовых территорий, по губернаторскому проекту "Содействие" 3 дворовые территории и по программе народной инициативы - 10 дворовых территорий».

В торжественной церемонии открытия двора Данил Морозов поздравил жителей, а также отметил активистов, благодаря которым стали возможны такие изменения. Именно инициативная группа вышла с предложением благоустроить территорию. При поддержке администрации жители подали заявку, согласовали дизайн-проект и контролировали ход ремонтных работ.

«У меня двое детей, старшему 8 лет, он у меня спортсмен - для него воркаут. Младшей дочери два года. Она любит проводить время на площадке с качелями, на песочнице, которой нам очень не хватало. По обновленным тротуарах детвора сможет ездить на самокатах. Мы очень довольны полученным результатом!», - поделилась житель дома №227 по улице Ново-Вокзальной Любовь Тихонь.

В честь открытия благоустроенного двора для жителей двора подготовили праздничную программу, включающую в себя выступление артистов, игры, мастер-классы. Кульминацией мероприятия стала высадка кустов можжевельника в центре двора – в зоне отдыха.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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