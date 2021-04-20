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На Московском шоссе в Самаре начали фрезеровать верхний слой дорожного покрытия

20 апреля 2021 17:58
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На Московском шоссе в Самаре начали фрезеровать верхний слой дорожного покрытия

Ремонт проезжей части на Московском шоссе, от улицы Мичурина до проспекта Кирова, стартовал 1-го апреля текущего года.

В этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновят дорожное покрытие магистрали на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяжённостью около 8 км. 

На сегодняшний день выполнены работы по переносу опор освещения в районе пересечения с проспектом Масленникова. Подрядная организация приступила к работам по переустройству ливневой канализации в районе пересечения с улицей Авроры и устройству переходно-скоростной полосы с поворотом «направо» на проспект Масленникова, для повышения пропускной способности на этом участке Московского шоссе. Кроме того, на пересечении с ул. Врубеля восстановили дорожное покрытие на трамвайных путях.

Также, ремонтом предусмотрено расширение разворотного кольца на улице Революционной, устройство дополнительного выезда с дублера Московского шоссе перед улицей Жигулевской и обустройство дороги.

 «Предыдущий ремонт данного участка Московского шоссе был выполнен в 2015 году. Гарантийный срок на верхний слой покрытия закончился в декабре 2020 года. Текущим ремонтом предусмотрена замена верхнего слоя дорожного покрытия с применением материалов по новому ГОСТу, а именно использование щебёночно-мастичного асфальтобетона. Гарантийный срок на верхний слой покрытия установлен в соответствии с нормативными документами, с учетом интенсивности дорожного движения и составит 3 года», -  рассказала куратор проекта Оксана Волохова, главный специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Сейчас рабочие выполняют фрезерование дорожного покрытия проезжей части Московского шоссе.

 «По сути, это подготовка к укладке верхнего слоя покрытия. Работы по фрезерованию займут примерно три недели, через две недели мы планируем начать укладку верхнего слоя на основном ходу и завершить его в июне-месяце этого года», - пояснил заместитель директора компании-подрядчика Алексей Зотов.

В этом году погодные условия позволили начать фрезерование раньше (обычно это конец апреля - начало мая). Работы идут с опережением графика. В смену на объекте задействовано порядка 40 единиц техники и около 60 человек персонала. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил минимизировать неудобства для жителей и выполнить ремонтные работы с учетом транспортной напряженности, разработав план регулирования дорожного движения на время ремонта Московского шоссе и строительства транспортной развязки на ул. Ново-Садовой. 

Поэтому основные работы по восстановлению дорожной одежды Московского шоссе организованы подрядной организацией в ночное время суток. Вместе с тем, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области просит автолюбителей заранее планировать свой маршрут с учетом дорожных работ.

Строительство и ремонт важнейших инфраструктурных объектов в границах города Самары стали возможными благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом страны Владимиром Путиным. 

 

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