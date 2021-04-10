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На Московском шоссе планируют обустроить дополнительную полосу для поворота на проспект Масленникова
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На Московском шоссе планируют обустроить дополнительную полосу для поворота на проспект Масленникова

10 апреля 2021 16:13
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Работы по обустройству полосы будут начаты уже в следующий понедельник, 12 апреля.

Правительство Самарской области сообщает о планах обустроить дополнительную полосу на Московском шоссе для поворота на проспект Масленникова. Работы по обустройству полосы будут начаты уже в следующий понедельник, 12 апреля.

Новая полоса для поворота должна улучшить пропускную способность на участке. Сейчас поворачивать на проспект Масленникова можно только на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора. Но движение часто останавливается из-за за размещенной рядом с поворотом остановки общественного транспорта.

В 2021 году Московское шоссе будет отремонтировано практически на всем протяжении. Работы начнутся с наступлением подходящей погоды, передает samarskie-voditeli.ru.

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