На мэрию Самары подали в суд из-за отсутствия разметки на дорогах

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В прокуратуре не нашли разметку на городских дорогах. Речь идет сразу о 16 улицах. Там были нарушены два ГОСТа: о безопасности дорог и о правилах размещения разметки.

— На дорогах по улицам Фасадной, Нефтяников, Казачей, Грозненской, Засамарской слободы, Народной, Осетинской, Главной, Калининградской, Белорусской, Зеленой, Бакинской, Енисейскому переулку, Уральской, Медицинской, Трубной нет разметки. Это опасно для водителей и пешеходов, — считают в прокуратуре Куйбышевского района.

Ведомство уже подало 16 исков в суд, чтобы обязать чиновников привести дороги в соответствие с госстандартами.

Ранее прокуратура подавала 13 исков на мэрию из-за выбоин и просадок на дорогах. Справедливости ради, в 2023 году в Самаре уже запланировали ремонт большого количества улиц, пишет 63.ру.