На Ленинградской в Самаре заново высадили цветы

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На Ленинградской заново высадили цветы вместо тех, которые померзли. Холода добили саженцы растений, которые высадили еще в мае. Теперь же клумбы засадили снова.

— Теперь клумбы выглядят очень аккуратно, — подписал кадры один из местных жителей.

МП «Спецремстройзеленхоз» каждый год выращивает резервный запас цветов на случай плохой погоды или кражи растений. Клумбы на Ленинградской находятся в зоне ответственности подрядной организации, которая занимается ее содержанием по муниципальному контракту, — это ООО «Экомед».

Аграрии по всей стране столкнулись с потерей урожая из-за весенних заморозков. Ущерб сельскому хозяйству России только по самым предварительным данным превысил 7 млрд рублей, пишет 63.ру.