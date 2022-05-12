На Красной Глинке в Самаре хотят оборудовать большой парк

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Городские власти обозначили в обновленном генплане Самары идеи по обустройству парков. И их немало.

Одной из самых интересных идей стало обустройство парка на Красной Глинке.

— Парк планируется сделать в границах Красноглинского шоссе, Жигулевских ворот, поселков Красная Глинка и Управленческий. Его площадь составит 20 га. Предназначаться территория будет для отдыха и занятий спортом, — указано в генплане.

Жигулевские ворота — так называют это самое узкое и самое красивое место на Средней Волге, образуемое двумя горными вершинами: Серной горой, одной из вершин Жигулевских гор, что на правом берегу Волги, и горой Тип-Тяв, относящейся к массиву Сокольих гор на противоположном берегу реки.

Правда, воплощения идеи в жизнь придется ждать 18 лет. Срок ввода парка в эксплуатацию, как указано в документе, запланировали на 2040 год.

Генплан прошел публичные слушания. Его одобрили в городской думе. Окончательно документ должна утвердить глава Самары Елена Лапушкина, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана