На две недели приостановят подачу горячей воды в части Куйбышевского района Самары

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На следующей неделе в рамках подготовки к следующему отопительному сезону специалисты компании «Т Плюс» приступят к ремонту теплосетей от водогрейной котельной поселка 116 км Куйбышевского района Самары.



В связи с этим с 4 по 17 августа приостановят горячее водоснабжение жилых домов и организаций на Пугачевском тракте, улицах Егорова, Зеленой, Калининградской, Кишиневской, Медицинской, Молдавской, Стадионной, Фасадной, Нефтяников, Хасановской, 40 лет Пионерии, Придорожной, Бакинской, Грозненской, а также Гаражном проезде, в переулках Долотный, Торговый, Молодежный, Ново-Молодежный и Строителей. Более подробно с адресами, подпадающими в зону проведения работ, можно ознакомиться в карточках.



Также в ходе ремонта энергетики проверят состояние теплотрасс повышенным давлением холодной воды. Это позволит определить слабые участки для последующей замены, чтобы исключить риск отключений тепла в зимнее время.



Ресурсоснабжающая компания призывает горожан с понимаем отнестись к вынужденным временным ограничениям, а также напоминает о важности соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов.



Если вы станете свидетелем оседания грунта или выхода воды на поверхность, обнаружите отсутствии крышек люков на тепловых камерах или другие дефекты, энергетики просят сообщать об этом в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.