На дорогах Тольятти приступили к укладке финального слоя покрытия

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В Тольятти на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» началось устройство верхнего слоя дорожного полотна. В настоящее время работы по устройству финального слоя ведутся на одной самых востребованных улиц города – Лесопарковом шоссе протяженностью 5,7 км.

Также верхний слой уложили на участке улицы Комзина от Лесопаркового шоссе до улицы Родины протяженностью 1,3 км, который является продолжением Лесопаркового шоссе.

Всего в 2024 году в Тольятти по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 6 участков автомобильных дорог общей протяженностью 13,76 км. Помимо вышеуказанных дорог будут отремонтированы участки улиц 40 лет Победы, Новозаводской, Революционной и Мира.

Напомним, что в Тольятти на всех объектах нацпроекта предусмотрены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия с использованием современной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Устройство выравнивающего слоя в настоящее время завершено на всех включенных в перечень участках дорог.

Также дорожники выполнят ремонт тротуаров, установят новые автобусные автопавильоны, дорожные знаки, заменят люки и бортовой камень, поставят барьерное ограждение и нанесут разметку термопластиком.

Срок завершения ремонта дорог в Тольятти - 1 октября 2024 года. Благодаря дорожному ремонту к концу 2024 года доля тольяттинских дорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 87,8%.