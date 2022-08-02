Муниципалитеты занялись наведением порядка на гостевых маршрутах по рекомендации ЦУР

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По улице Шоссейной в Самаре, что проходит вдоль Самарского (Фрунзенского) моста, местные жители стали складывать мусор. На всеобщем обозрении, рядом с противошумовыми экранами. Активные жители Куйбышевского района, для которых туристическая привлекательность областной столицы не пустые слова, забили тревогу в соцсетях.



«Через этот мост и улицу Шоссейную в Куйбышевском районе в Самару приезжают сотни туристов, едут дачники, в выходные народ по этому маршруту на природу гоняет. Любоваться на свалку просто надоело. Мы понимаем, что это делают какие-то «находчивые» жители частного сектора, но муниципалитет может навести порядок на видном месте!» - написали жалобы самарцы.



Региональный ЦУР зафиксировал с десяток таких сигналов и направил в администрацию района. Силами МБУ «Куйбышевский» мусорные кучи с улицы Шоссейная вывезли. Находчивым жителям, которые решили избавиться таким образом от отходов, напоминаем об административной ответственности и штрафах за складирование мусора в неустановленных местах. Хотя, может быть главное не наказание, а отношение к собственному городу?

