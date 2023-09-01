Метрострой в Самаре: со следующей недели скорректируют движение транспорта через перекресток улиц Красноармейской и Галактиновской

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В связи с завершением одного из этапов строительства движение в данной локации по прямому ходу (в оба направления), на участке от ул Самарской до ул Молодогвардейской, планируется возобновить с 05:00 понедельника, 4 сентября.

После изменения схемы электротранспорт проследует по ул Фрунзе, с «правым» поворотом на ул Красноармейскую, а с ул Красноармейской, поворачивая налево, будет уходить на ул Фрунзе. «Левый» поворот с ул Красноармейской на ул Галактионовскую временно будет невозможен.

Обращаем внимание пассажиров общественного транспорта на то, что 2 и 3 сентября 2023 года в связи с переподключением контактной сети трамваи будут ходить по укороченной схеме – с ул Арцыбушевской выезжать на ул Красноармейскую и далее – к железнодорожному вокзалу; по аналогичному алгоритму движение будет организовано в обратном направлении.

Фото: администрация Самары