Механизм реставрации исторических домов урегулируют в Самаре

Глава города Самара Иван Носков проверил ход капитального ремонта дома № 55 на улице Молодогвардейской. В ходе капремонта, который выполняет Фонд капитального ремонта Самарской области, на его фасаде была обнаружена дореволюционная рекламная вывеска начала XX века.

«Вывеску решили сохранить, договорились с Фондом капремонта, что этот участок фасада законсервируют. Впоследствии специалисты отреставрируют вывеску и сделают ее историческим арт-объектом, – отметил глава города Самара Иван Носков в своем телеграм-канале. – Совместно с главным архитектором Самары Ильей Соколовым приняли решение урегулировать механизм реставрации исторических домов, не признанных объектами культурного наследия. Необходимо, чтобы в дальнейшем это происходило автоматически и было закреплено в нормативных документах. Стоит задача привести все видовые фасады не просто в нормальный вид, но и постараться восстановить архитектурный облик улиц, разработанный архитекторами сто лет назад. Конечно, это работа не одного года, а пяти-семи лет».