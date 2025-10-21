Я нашел ошибку
Механизм реставрации исторических домов урегулируют в Самаре
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Механизм реставрации исторических домов урегулируют в Самаре

21 октября 2025 16:06
Механизм реставрации исторических домов урегулируют в Самаре

Глава города Самара Иван Носков проверил ход капитального ремонта дома № 55 на улице Молодогвардейской. В ходе капремонта, который выполняет Фонд капитального ремонта Самарской области, на его фасаде была обнаружена дореволюционная рекламная вывеска начала XX века.

«Вывеску решили сохранить, договорились с Фондом капремонта, что этот участок фасада законсервируют. Впоследствии специалисты отреставрируют вывеску и сделают ее историческим арт-объектом, – отметил глава города Самара Иван Носков в своем телеграм-канале. – Совместно с главным архитектором Самары Ильей Соколовым приняли решение урегулировать механизм реставрации исторических домов, не признанных объектами культурного наследия. Необходимо, чтобы в дальнейшем это происходило автоматически и было закреплено в нормативных документах. Стоит задача привести все видовые фасады не просто в нормальный вид, но и постараться восстановить архитектурный облик улиц, разработанный архитекторами сто лет назад. Конечно, это работа не одного года, а пяти-семи лет».

В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
