Кинель становится городом чистых озёр 

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Работы начнутся в Кинеле уже весной этого года. Вся проектная документация готова, в ближайшее время будут объявлены торги на проведение благоустройства территории. О том, каким хотят видеть озеро Губернатору Дмитрию Азарову рассказали сами жители.

Напомним, Губернатор продолжает серию рабочих поездок в малые города и муниципальные районы области для того, чтобы вместе с населением определить планы по развитию территорий. Сегодня Дмитрий Азаров работает в Кинеле.

В городе успешно реализуется программа «Кинель – город чистых озер», благодаря которой благоустраиваются территории вокруг водоемов – всего их 26.

Один из самых долгожданных для жителей проектов – благоустройство сквера и набережной озера Ладное – был реализован в прошлом году. Здесь сделали тротуары, велодорожки. Кроме того, появились малые архитектурные формы, павильоны и сцена. «Фишка» этого популярного у жителей места отдыха – пешеходный мост через озеро.

Реализовать такие масштабные преобразования удалось благодаря помощи Губернатора, программе по поддержке инициатив населения «СОдействие» и Всероссийскому конкурсу лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Место отдыха не пустует даже зимой – здесь гуляют родители с детьми, отдыхают люди старшего возраста. «Кинель проснулся! С таким удовольствием люди выходят на субботники, вносят свои предложения. Интересно стало жить!»,- поделилась эмоциями с Губернатором общественница Галина Сафонова. Важно, что все преобразование от проекта до воплощения учитывало пожелания жителей города.

Общественники поделились историей появления этого озера. Согласно легенде, в 1926 году сюда перебралась многодетная семья из Полтавы, которая и выкопала этот пруд. В память об этом 4 года назад, когда праздновали 90-летие Ладного, был установлен мемориал.

После этого жители города и приняли решение привести всю территорию в порядок. «Мы создали общественный совет, вместе разрабатывали проект благоустройства. Все жители этого микрорайона активно включились в разработку дизайн-проекта и озвучивали свои предложения. В итоге получилось прекрасное место отдыха, куда приезжают люди из соседних деревень», – рассказали Губернатору кинельцы.

Дмитрий Азаров поблагодарил их за активность и отметил: «Память и благодарность тем людям, которые когда-то создали для всех это озеро, подтолкнула, сподвигла всех нас на то, чтобы оно получило второе рождение. Спасибо вам огромное за бережное отношение к истории».

Обновление общественных пространств в Кинеле будет продолжено. Напомним, в прошлом году город вновь стал победителем в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этой победе уже в этом году будет благоустроен «Парк на озере Крымское».

«Озеро Крымское находится в другом микрорайоне – Черемушки. И мы оттуда ездим сюда на Ладное. Но нам хочется, чтобы и наше большое озеро было облагорожено. Там, без сомнения, будет отдыхать много людей. А сейчас оно заброшено. Надо озеро возродить. Мы поддержали проект благоустройства, провели голосование. И я надеюсь, что проект будет реализован», – отметила председатель МКД Галина Сафонова.

«У вас очень хорошо получается реализовывать проекты. Пусть теперь с вас берет пример молодое поколение кинельцев. Сейчас начнется жилищное строительство здесь в городе, уверен, количество молодежи и детей будет прибавляться», – отметил Губернатор.

Глава города Владимир Чихирев добавил, что работы на озере Крымское начнутся уже этой весной. «Здесь будет сделана сцена, появится воркаут-зона, символ Севастополя – маяк, который станет смотровой площадкой. И появится фонтан в виде корабля с парусами», – рассказал он о планах по благоустройству территории. На проведение работ уже заложено 99 млн рублей. Это станет логичным продолжением проекта «Кинель – город чистых озер».

Глава региона поблагодарил жителей города за инициативность и активное участие в жизни города в том числе, в вопросах благоустройства территорий. «Есть у Кинеля долгосрочная стратегия развития, которая в 2019 году стала лучшей в России. И уже есть результаты – в жизнь воплощается то, что было задумано вместе с жителями. Так должно быть Всегда. Когда вместе с людьми идеи разрабатываешь, а потом проявляешь настойчивость, профессионализм во время реализации, есть результат. А люди всегда подскажут и помогут», – уверен Дмитрий Азаров.