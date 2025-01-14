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Катки Самары восстанавливают после дождей

14 января 2025 11:34
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Катки Самары восстанавливают после дождей

Новогодние каникулы в этом году были продолжительными и для многих самарцев праздничные дни стали не просто выходными, а уже традиционно — спортивными. Популярными местами притяжения жителей и гостей города остаются катки.

За время январских каникул ледовые площадки посетили более 22 тысяч человек. Всего в текущем сезоне в Самаре оборудовали 116 катков, часть из них закрывали на время потепления и дождей. Специальные службы оперативно восстанавливают покрытие после непогоды, очищают от снега.

На катках, оборудованных в парках и местах массового пребывания людей, продолжают работать пункты проката, где можно арендовать коньки или заточить свои. Кроме того, организованы теплые помещения, а по соседству работают пункты общественного питания.

Стоит отметить, что при наступлении «оттепели», когда верхний слой льда начинает таять, катки не работают. На сайтах профильных организаций, на территории которых располагаются катки, вы можете узнать правила и расписание работы ледовых площадок.

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