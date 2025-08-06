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Иван Носков вместе с жителями проверил ход благоустройства общественных пространств города

6 августа 2025 17:18
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Благоустройство общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самаре выполнено на 45%.

Благоустройство общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самаре выполнено на 45%.

В рамках рабочего объезда глава города Самара Иван Носков вместе с жителями проверил ход комплексного благоустройства общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, в сквере «Экономистов» работы выполнены на 50%. Сейчас там ведется устройство фонтана и амфитеатра, установка бортового камня, укладка основания из щебня и тротуаров с плиточным покрытием.

«Нацпроект «Инфраструктура для жизни» дал нам возможность предусмотреть в проектах благоустройства общественных пространств не только стандартные пожелания жителей, но и новые функциональные элементы. Например, в сквере «Экономистов» жители давно хотели сделать фонтан – в жаркую погоду здесь гуляют много детей, уверен, они больше всего оценят фонтан «Параллель», который сейчас строит подрядчик, – сказал глава города Самара Иван Носков. – В целом процент выполнения по трем пространствам составляет порядка 45%. Также начинаем работы еще на четырех общественных территориях по проекту «Народный бюджет Самарской области». Важно, чтобы подрядчики работали на совесть и четко соблюдали сроки, контроль будет самым тщательным».

Как доложили главе города, в сквере по Зубчаниновскому шоссе между домами №№ 157 и 159 подрядчик укладывает тротуарную плитку. Позже появятся 2 детские площадки и спортивная площадка, 2 шахматных стола со стульями, скамьи со столиками в виде полусферы, скамьи с навесами и другие элементы уличной мебели, а также новые урны. По просьбе жителей в сквере высадят ель, а главной особенностью пространства станет «сухой» фонтан «Солнце», работы по его возведению уже начались. В парке им. Щорса, который считается одним из старейших в Самаре, в этом году обновят входную группу со стороны ул. Спортивной, выполнят озеленение и создадут площадку для выгула и дрессировки собак. Сейчас там устанавливают бортовой камень, делают основание под плиточное покрытие, устраивают газоны и систему освещения.

«Для того, чтобы новые общественные пространства были безопасны, в том числе по вечерам, установим на этих территориях 92 новые опоры наружного освещения со светодиодными светильниками и 17 видеокамер. Взамен спиленных аварийных насаждений и сухостоя высадим молодые деревья и кустарники», – отметил заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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