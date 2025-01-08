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Иван Носков: сегодня на уборку улиц Самары вывели около 300 единиц техники и более двух тысяч сотрудников

8 января 2025 19:44
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Весь собранный снег и лед из Самары необходимо вывезти!  

"Сегодня на уборку снега и наледи вывели на улицы Самары около 300 единиц техники и более двух тысяч сотрудников. Снега немного, но ситуация осложняется большим перепадом температур.

Учитывая, что завтра у многих первый рабочий день после долгих каникул, в первую очередь должны быть вычищены тротуары (особое внимание – лестницам!), пешеходные переходы, остановки, территории соцучреждений. Необходимо оперативно убрать вместе с ресурсоснабжающими организациями наледь, которая образовалась из-за протечек на сетях. 

Весь собранный снег и лед из Самары необходимо вывезти!  

Госжилинспекцию Самарской области прошу особое внимание обратить на уборку дворовых территорий, и фиксировать жалобы жителей. Всех глав районов прошу быть на связи, держать ситуацию на контроле  и быть готовыми в любой момент дать отчет по уборке на всей территории вашего района, с конкретными цифрами и фактами. Отработайте с предпринимателями уборку наледи, сосулек и входных групп на первых этажах", - рассказал глава Самары Иван Носков.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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