Я нашел ошибку
Главные новости:
Календарь Победы. Дипломатический корпус.
Самарский Росреестр продолжает вести «Календарь Победы»
Предприятие более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью.
Компания «ФСИ Аналитика» из Самарской области оптимизировал свой бизнес благодаря нацпроекту
Цели Форума - развитие и популяризация добровольческого движения среди граждан старшего возраста.
«Серебряные» волонтеры встретятся на областном форуме 
На базе школ, колледжей, техникумов, вузов и других образовательных организаций страны пройдут просветительские уроки и мастер-классы.
Российское общество «Знание» приглашает жителей Самарской области стать лектором акции «Поделись своим знанием»
Участники из Самаркой области побывали в музее заповеднике «Тарханы», деревянном планетарии и заняли третье место в соревнованиях по дартсу.
В Пензе продолжаются Юнармейские военно-патриотических сборы «Гвардеец»
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Этап был заключительным в регулярном сезоне и по его итогам решалось, какие команды встретятся в Суперфинале на стадии плей-офф.
Самара приняла шестой этап чемпионата России по пляжному футболу
И встретился с жителями.
Иван Носков провел рабочий объезд Промышленного и Советского районов
Иван Носков провел рабочий объезд Промышленного и Советского районов

18 августа 2025 12:59
102
И встретился с жителями.

16 августа глава города Самара Иван Носков провел рабочий объезд Промышленного и Советского района и встретился с жителями. Инициативная группа жителей домов №№ 118, 121 и 127 по ул. Аэродромной обратилась с просьбой установки остановочного павильона и ремонта лестницы, прилегающей к их домам.

«Текущий ремонт лестниц на улице Аэродромной будем делать в этом году. В следующем году – уже капитальный. Кроме того, будем искать варианты установки остановочного павильона на этой же улице. Изначально стоял вопрос ремонта тротуара, этот вопрос закрыт. Но тротуар в этом месте узкий, поэтому нужно найти техническое решение для данной конкретной ситуации. В ближайшее время сделаем проект остановочного комплекса», – сообщил глава города Самара Иван Носков.

В Промышленном районе глава города осмотрел нерегулируемый перекресток на пересечении улиц Молодежной и Бубнова, который не первый год вызывает беспокойство у местных жителей.

По поручению главы города вопрос усиления безопасности пешеходного перехода на пересечении улиц Молодежной и Бубнова будет отдельно проработан департаментом транспорта и департаментом городского хозяйства и экологии. В том числе они рассмотрят возможность оборудования перекрестка искусственными дорожными неровностями и светофора с кнопкой. Все выработанные решения будут согласованы с ГИБДД и активными жителями.

Также вместе с активными жителями, депутатом городской Думы Еленой Свиридовой и представителями структурных подразделений городской администрации Иван Носков осмотрел тротуары вдоль пр. Кирова, от ул. Молодежной до ул. Демократической. По поручению главы города дорожно-коммунальные службы приведут в порядок подходы к учреждениям образования и ускорят обновление дорожной разметки на пешеходных переходах. Ресурсоснабжающим организациям необходимо вывести на проектную отметку люки колодцев и в срок завершить земельные работы.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

