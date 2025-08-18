Иван Носков провел рабочий объезд Промышленного и Советского районов

102

16 августа глава города Самара Иван Носков провел рабочий объезд Промышленного и Советского района и встретился с жителями. Инициативная группа жителей домов №№ 118, 121 и 127 по ул. Аэродромной обратилась с просьбой установки остановочного павильона и ремонта лестницы, прилегающей к их домам.



«Текущий ремонт лестниц на улице Аэродромной будем делать в этом году. В следующем году – уже капитальный. Кроме того, будем искать варианты установки остановочного павильона на этой же улице. Изначально стоял вопрос ремонта тротуара, этот вопрос закрыт. Но тротуар в этом месте узкий, поэтому нужно найти техническое решение для данной конкретной ситуации. В ближайшее время сделаем проект остановочного комплекса», – сообщил глава города Самара Иван Носков.



В Промышленном районе глава города осмотрел нерегулируемый перекресток на пересечении улиц Молодежной и Бубнова, который не первый год вызывает беспокойство у местных жителей.



По поручению главы города вопрос усиления безопасности пешеходного перехода на пересечении улиц Молодежной и Бубнова будет отдельно проработан департаментом транспорта и департаментом городского хозяйства и экологии. В том числе они рассмотрят возможность оборудования перекрестка искусственными дорожными неровностями и светофора с кнопкой. Все выработанные решения будут согласованы с ГИБДД и активными жителями.



Также вместе с активными жителями, депутатом городской Думы Еленой Свиридовой и представителями структурных подразделений городской администрации Иван Носков осмотрел тротуары вдоль пр. Кирова, от ул. Молодежной до ул. Демократической. По поручению главы города дорожно-коммунальные службы приведут в порядок подходы к учреждениям образования и ускорят обновление дорожной разметки на пешеходных переходах. Ресурсоснабжающим организациям необходимо вывести на проектную отметку люки колодцев и в срок завершить земельные работы.

Фото: администрация Самары