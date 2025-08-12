Я нашел ошибку
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»

12 августа 2025 11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»

В рамках оперативного совещания под председательством главы Самары Ивана Носкова обсудили выполнение текущих летних работ и подготовку города к осенне-зимнему сезону. В том числе – обслуживание улично-дорожной сети. 

«Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года, в том числе провести покос, обрезку кустарников и обновить дорожную разметку вблизи учреждений образования. Зимой важно особое внимание уделять помимо уборки снега, противогололедной обработке дорог и тротуаров. Качество работ, выполнение заявленных графиков в осенне-зимний период будем контролировать жестко, но справедливо, в ежедневном режиме», 
- сказал глава города Самара Иван Носков и предложил привлечь к контролю работ дорожных служб депутатов городской Думы и членов Общественной палаты Самары. 

В Самаре за содержание городской улично-дорожной сети в Самарском и Кировском районах ответственность несет ООО «Экомед», в Ленинском, Октябрьском, Советском, Промышленном, Красноглинском, Куйбышевском и Железнодорожном районах - МП «Благоустройство». 

Особое внимание рабочие уделят очистке решеток ливневой канализации, ремонту ограждений и остановок. В настоящее время для этих работ ежесуточно задействуют более 240 единиц техники и 570 дорожных рабочих. 

 Перечень городских объектов, где в 2025 году проводят ремонт, размещен на сайте администрации Самары: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара опубликован на сайте в разделе https://samadm.ru/docs/official-publication.

Фото: горадминистрация

12 августа 2025, 10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
2025 год – в Самарской области год многодетных семей и открывает десятилетие, посвящённое многодетной семье. Общество
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025, 10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
Наш регион традиционно является одним из важнейших центров авиастроения и подготовки летных кадров. Общество
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025, 09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
Объявлен желтый уровень опасности. Происшествия
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
842
