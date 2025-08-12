Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»

116

В рамках оперативного совещания под председательством главы Самары Ивана Носкова обсудили выполнение текущих летних работ и подготовку города к осенне-зимнему сезону. В том числе – обслуживание улично-дорожной сети.

«Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года, в том числе провести покос, обрезку кустарников и обновить дорожную разметку вблизи учреждений образования. Зимой важно особое внимание уделять помимо уборки снега, противогололедной обработке дорог и тротуаров. Качество работ, выполнение заявленных графиков в осенне-зимний период будем контролировать жестко, но справедливо, в ежедневном режиме»,

- сказал глава города Самара Иван Носков и предложил привлечь к контролю работ дорожных служб депутатов городской Думы и членов Общественной палаты Самары.

В Самаре за содержание городской улично-дорожной сети в Самарском и Кировском районах ответственность несет ООО «Экомед», в Ленинском, Октябрьском, Советском, Промышленном, Красноглинском, Куйбышевском и Железнодорожном районах - МП «Благоустройство».

Особое внимание рабочие уделят очистке решеток ливневой канализации, ремонту ограждений и остановок. В настоящее время для этих работ ежесуточно задействуют более 240 единиц техники и 570 дорожных рабочих.

Перечень городских объектов, где в 2025 году проводят ремонт, размещен на сайте администрации Самары: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара опубликован на сайте в разделе https://samadm.ru/docs/official-publication.

Фото: горадминистрация