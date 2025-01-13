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Иван Носков: «Администрация города окажет помощь в оформлении документов всем, кто готов вести свой бизнес в рамках закона»

13 января 2025 18:24
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В Самаре стартовала кампания 2025 года по сносу и вывозу незаконно установленных на муниципальной земле объектов торговли.

В Самаре стартовала кампания 2025 года по сносу и вывозу незаконно установленных на муниципальной земле объектов торговли – ларьков, павильонов, киосков. В течение трех дней в Красноглинском, Октябрьском, Кировском и Промышленном районах вывезено 15 таких объектов. Как сообщил глава города Самара Иван Носков работа будет проводиться еженедельно до полной ликвидации незаконно установленных торговых объектов.

«Наша задача – навести порядок и сформировать культуру цивилизованной и торговли в Самаре. Главам районов необходимо в этом году завершить ревизию незаконно установленных объектов, чтобы не ставить под угрозу жизнь и здоровье самарцев. Торговли в самодельных «сараях», с раскладушек и земли в Самаре не должно быть. При этом администрация города окажет помощь в оформлении документов всем, кто готов вести свой бизнес в рамках закона. Параллельно мы будем развивать Самарские ярмарки – специально оборудованные павильоны, оформленные в едином стиле, с комфортными условиями для продавцов и покупателей», - сказал Иван Носков..

В настоящее время департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации города в каждом районе выявили более 240 незаконно установленных на муниципальной земле объектов торговли. Владельцам объектов направлены предостережения о необходимости самостоятельно осуществить снос. В случае невыполнения предостережений, администрация района имеет право осуществить снос самостоятельно.

Благодаря очистке города от несанкционированных нестационарных торговых точек появляются новые общественные пространства, которые в дальнейшем будут благоустраиваться. Самое большое число объектов вывезено в Красноглинском районе – 7 штук.  «Работу по демонтажу незаконных нестационарных объектов торговли в районе начали в пятницу, - рассказал глава Красноглинского внутригородского района Самары Вячеслав Коновалов. – В течение трех дней были вывезены семь объектов, по которым было самое большое число жалоб от жителей - в поселке Береза, квартал 4, у дома № 8. Работу будем продолжать».

Все субъекты предпринимательской деятельности при размещении объекта потребительского рынка и организации торговой деятельности обязаны соблюдать нормы действующего законодательства, в том числе и земельного. Объекты, не имеющие правоустанавливающих документов на занимаемые земельные участки, являются несанкционированными и подлежат ликвидации в установленном законом порядке.

Проконсультироваться по вопросу организации торговли в Самара можно в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли администрации города по адресу: ул. Галактионовская 25 , тел. 333-39-29.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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