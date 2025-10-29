Итоги реализации нацпроектов подвел глава Промышленного района Самары Иван Сухарев

154

В рамках своего прямого эфира глава Промышленного района Иван Сухарев подробно остановился на теме реализации национальных проектов. Так, по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году комплексно благоустроили 3 двора по адресам: пр-т Кирова, 44, Московское шоссе, 131 и ул. Бубнова, 4. Работы еще на трех дворовых территориях на ул. Стара-Загора, 86 и 90а и Фадеева, 63 запланированы на 2026 год. Также по инициативе жителей будет благоустроена общественная территория – парк «Воронежские озера».



«В этом году сезон благоустройства в Промышленном районе прошел достаточно активно и насыщенно. Работы шли как в рамках нацпроекта, так и по госпрограмме «Народный бюджет Самарской области», благодаря ей отремонтировали 10 объектов. Дополнительно за счет средств районного и городского бюджетов отремонтировали дворовые и внутриквартальные проезды по 24 адресам. Благодаря активным жителям наш парк «Воронежские озера» снова стал лидером рейтингового голосования, набрав более 46 тысяч голосов, и уже в следующем году стартует четвертый этап его преображения», – отметил глава Промышленного района Самары Иван Сухарев.



Иван Сухарев также отметил, что в рамках четвертого этапа благоустройства в «Воронежских озерах» предусмотрена организация зоны отдыха со скамейками с навесами-перголами, восстановление пешеходных дорожек и озеленение. Кроме того, будет создано пространство для занятий спортом, обустроена тропа для скандинавской ходьбы, хоккейная площадка, велодорожки и мобильный стационарный туалет. Параллельно в парке «Воронежские озера» запланирована масштабная работа по комплексной очистке располагающихся здесь озер.



Кроме того, в ходе дорожной кампании этого года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на территории Промышленного района привели в порядок 8 объектов улично-дорожной сети: четыре участка автодорог и тротуары по четырем адресам. По нацпроекту «Семья» в 2025 году стартовало обновление библиотеки № 3 Централизованной системы детских библиотек – в рамках концепции «Теплый дом» там не только выполнят ремонт, но также пополнят книжный фонд.



Напомним, глава Промышленного района Иван Сухарев открыл осеннюю серию прямых эфиров глав районов областной столицы. Онлайн-общение с жителями в таком формате до декабря 2025 года проведут все руководители администраций районов Самары. Следующий прямой эфир в социальной сети ВКонтакте проведет 31 октября глава Октябрьского района Сергей Радько.



Вопросы, ответы на которые не прозвучали в эфире, будут рассмотрены в индивидуальном порядке.

Фото: пресс-служба администрации Самары