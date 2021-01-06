Итоги 2020: из Татарстана в Самару пассажирские автобусы едут по обновленной дороге

150

В границах территории Исаклинского района благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, обновили дорогу «Урал» – Исаклы – Шентала.

Автодорога «Урал» – Исаклы – Шентала – межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал» и в соседний регион – республику Татарстан. Из Татарстана через село Исаклы движутся пассажирские автобусы в г.о. Самара. Улучшение качества дороги способствует повышению безопасности дорожного движения и скорости перевозок грузов.

В 2020 году отремонтировали участок трассы протяженностью 12,6 км, с км 0+000 по км 12+600: заменили верхний слой дорожной одежды, нанесли разметку, установили новые знаки и барьерное ограждение. На приведение в нормативное состояние автодороги потребовалось более 309 млн. рублей.

Напомним, в 2019 году также по нацпроекту выполнили ремонтные работы на автодороге «Урал» – Исаклы – Шентала на участке с км 12+600 по км 25+500. Общая протяженность ремонта 2019 года составила 12,9 км. Кроме того, по контракту, заключенному министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, подрядная организация отремонтировала 1 км 250 м автодороги Исаклы – Багряш по ул. Ленинская в с. Исаклы – одного из самых оживленных участков движения общественного и грузового транспорта.

Развитие региональной дорожной сети – важная часть стратегии лидерства нашего региона. Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области находится под особым контролем Губернатора Дмитрия Азарова.