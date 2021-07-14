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Хинштейн: памятник МИГу-17 могут установить в микрорайоне «Волгарь»

14 июля 2021 18:09
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Самолет практически отреставрирован и вскоре во всей красе предстанет перед самарцами и гостями областной столицы.

В среду, 14 июля, депутат Госдумы РФ, заместитель Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной, депутатами, общественниками и жителями Самары проинспектировал городские локации – потенциальные места для установки памятника самолету «МиГ-17» в Самаре. Благодаря содействию депутата, самолет практически отреставрирован и вскоре во всей красе предстанет перед самарцами и гостями областной столицы.

В ходе визита участники выездного совещания осмотрели три потенциальные площадки, предложенные городским управлением архитектуры для установки памятника. Первая из них расположена в микрорайоне «Волгарь» Куйбышевского района Самары – на пересечении ул. Осетинской и бульвара Засамарская слобода, на кольцевой развязке. Сегодня на этом месте установлена скульптурная композиция «Глобус Мира добра», которая может быть перенесена в другое место (в случае если в итоге будет выбрана данная локация).

Второе место – дорожная развязка на пересечении ул. Шоссейной и Ростовской в том же районе города. Еще одна территория – бульвар на пересечении ул. Мало-Московской и Московского шоссе.

Выбор участников совещания единогласно пал на первую локацию, причем, не только из-за живописности места, но и в связи с появлением потенциальных инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие данной территории.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что место для установки памятника МИГу-17 должны выбрать сами жители – по итогам открытого голосования.

«Подавляющее большинство участников выездного совещания склонилось к тому, что памятник необходимо установить на территории микрорайона «Волгарь. Здесь проживают неравнодушные жители — люди, способные в том числе финансово поддержать этот проект. Это позволит минимизировать бюджетные расходы. Постараемся сделать так, чтобы самолет «уходящий в небо» вместе с постаментом был установлен вообще без привлечения бюджетных средств. В «Волгаре», я уверен, самолет будет виден издалека. Кроме того, растет и развивается сам микрорайон, обеспечивая данному месту высокую проходимость», — резюмировал по итогам осмотра Александр Хинштейн, передает hinshtein.ru.

Теги: в Волгаре могут установить памятник МИГ-17

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