Грушинскую поляну хотят превратить в Ландшафтный парк

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Оригинальные арт-объекты, пешеходные дорожки, смотровые площадки, современные зоны питания и новые сцены – это и многое другое вскоре может появиться на главной фестивальной площадке Самарской области – легендарной Грушинской поляне. Территория проведения одноименного фестиваля бардовской песни, традиционно собирающего десятки тысяч гостей, станет «Ландшафтным парком» и будет работать круглый год. Об этом 21 марта пишет газета «Самарское обозрение».

Министерство культуры Самарской области разрабатывает сейчас программу развития инфраструктуры единого пространства территории Мастрюковских озер. В ведомстве Татьяны Мрдуляш уточнили, что такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров.

Эта территория многие годы является настоящей фестивальной Меккой – помимо титульного для региона Грушинского фестиваля, традиционно собирающего десятки тысяч любителей бардовской песни и свежего воздуха, до пандемии здесь также проводились фестиваль всего живого «Метафест», этнический фестиваль «Протока», а также молодежный форум ПФО «iВолга».

Площадка на Мастрюковских озерах, а именно лесной участок площадью 142,5 га в Ново-Буянском лесничестве, с 2017 года находится на балансе ГБУК «Агентство социокультурных технологий», подведомственного министерству культуры. Прежде ее на протяжении более 10 лет – с 2006 года – арендовал и спонсировал жигулевский холдинг «Мета», сообщает Обозрение.

Прежний арендатор Поляны создал хорошую основу для ее дальнейшего использования. В благоустройство знаковой площадки НПФ «Мета» инвестировала за 10 лет аренды порядка 100 млн рублей.

На эти деньги было проведено электрическое освещение, построено шесть сцен, понтонный мост на Волгу, временные сооружения – летние веранды для питания и домики-капсулы.

Теперь территорию Мастрюковских озер планируется полностью реструктурировать.

Об этом «Самарскому обозрению» рассказала замминистра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Проект получил название «Ландшафтный парк» и предполагает в том числе создание арт-объектов, оборудование пешеходных дорожек, а также обновление спуска от железнодорожной станции им. Валерия Грушина до Грушинской поляны – со смотровыми площадками и учетом инклюзивности.

Также, согласно проекту, планируется создать современные сцены и зоны питания, разработать новую систему водоснабжения и электрификации Поляны – в соответствии с современными требованиями и учетом статуса особо охраняемой природной территории. Кроме того, в рамках разработки проекта рассматривается возможность круглогодичного использования территории парка.

Мнения по поводу модернизации Грушинской площадки расходятся. Одни эксперты указывают, что эта территория действительно требует развития и серьезных вложений, другие, напротив, считают, что основная инфраструктура там создана, поэтому больших вложений не нужно – достаточно поддерживать то, что уже существует.

«Модернизация этого знакового места актуальна давно. Каждое новое событие на фестивальной поляне требовало от организаторов возведения собственной временной бытовой структуры. Это не только большие и неоправданные по времени использования затраты, но и низкий уровень таких условий для гостей фестивалей и других мероприятий, — говорит вице-президент Клуба авторской песни им. Валерия Грушина Ирина Зверева.

– В первую очередь необходимы туалеты и душевые. Требуется более качественный уровень водоснабжения гостей Поляны. Также необходимы капитальные конструкции, которые обеспечили бы переходы через протоки к берегу Волги». По мнению Зверевой, если новая инфраструктура сможет принять гостей и зимой, «это будет прекрасно».

Директор НП «Союз бардов Самары» Виктор Воронов в свою очередь считает, что существующая инфраструктура Грушинской поляны оптимальна.

«Арт-объекты – дело хорошее, конечно, но у каждого фестиваля они всегда были и были сугубо свои, ведь разноплановость титульных и некрупных, но традиционно проходящих там фестивалей исключает «единственно верные» формы и виды арт-объектов. Конечно, Грушинскую площадку можно развивать и модернизировать, но количество мероприятий, проходивших на ней до пандемии, было фактически предельным», — говорит Воронов.