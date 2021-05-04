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Готовность обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу составляет 20%

4 мая 2021 20:27
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На объекте задействовано более 1000 человек. Строители работают в суточном режиме, день и ночь.

Крупнейшая масштабная стройка обхода Тольятти с мостовым переходом через р.Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» приближается к знаковому моменту. В мае - июне текущего года осуществятся две первые стартовые надвижки пролетных строений моста, протяженность которого составит 3,7 км.  

Возведены уже все береговые опоры. На левом берегу Волги, на 26 - ой опоре собраны торец пролетного строения и аванбек, в полной готовности 25-ая опора. В форсированном режиме идут работы по сооружению 24 – ой опоры -  она будет следующая в этапе надвижки на этой стороне реки.  На правом берегу полностью возведены 3 опоры.

Работы по сборке пролетных строений ведут по разным схемам.  С левой стороны схема классическая - сборка полного пролета идет на стапеле, а с правой, в с.Климовка, монтаж осуществляется вне границ стапеля. Собранные пролетные строения, подвозят спецтранспортом к стапелю и укрупняют блоками в поперечном сечении. В итоге набирается длина пролетного строения, необходимая для заезда на следующую опору.

Схема моста - расстояния между центрами опорных частей пролётных строений тоже разная. От 100  до 150 метров, несколько пролетов будут судоходными и составят по 150 метров. 

«Мы увидим, как пролет выдвинулся пока что на берегу на полную длину пролетного строения. Это будет первые 100 метров,  с 26-ой на 25-ую опору.  Технология сооружения - монтаж пролетных строений с двух сторон. Надвигать будем в центр. 13-я опора стыковочная. В определённый момент два пролетных строения соединятся», -  пояснил управляющий проектом Дмитрий Кондаков.

На объекте задействовано более 1000 человек. Строители работают в суточном режиме, день и ночь. Работы приостанавливались только на время ледохода в марте месяце, в акватории. До этого момента, в русле Волги успели соорудить 4 свайных основания под опоры, еще 9 опор в разной степени готовности. Всего предстоит возвести 26 опор и выполнить надвижку 25 пролетных строений.

«Одна из самых больших строек в составе маршрута «Европа – Западный Китай» - наш стокилометровый участок, который пройдет по территории Самарской области, и строительство автомагистрали Москва-Казань, М-12. Это две самые масштабные стройки на сегодняшний день в Российской Федерации. Строительная готовность объекта уже составляет 20%. Наши коллеги хорошо продвинулись на строительстве автомобильной дороги. По данным на апрель, из 88-ми км автодороги, на 20-ти - уже готово земполотно. К концу мая рассчитываем локально выйти с асфальтом», - рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. 

На территории Самарской области, от границы с Ульяновской областью до границы с Саратовской областью, через Волгу моста нет. Волжский мост здесь будет первым.

Право на строительство трассы и мостового перехода через Волгу, Самарская область отстояла в жесткой конкурентной борьбе с другими регионами. Изначально планировалось, что трасса пройдет в обход нашей области по территории соседнего субъекта. Однако Губернатору Дмитрию Азарову, удалось убедить руководство страны в том, что новую трассу необходимо проложить через нашу область. Проект включили в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным.

Теги: Волга мост обход Тольятти

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