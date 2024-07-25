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Готовность объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области превысила 50%

25 июля 2024 13:29
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Готовность объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области превысила 50%

В Самарской области дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся опережающими темпами. На 25 июля 2024 года общая готовность работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия составляет 54%. С начала дорожного сезона уложено 1,26 млн из 2,3 млн квадратных метров асфальта, запланированных к укладке в 2024 году.

Напомним, что национальным проектом охвачены объекты регионального значения, а также дорожная сеть Самары и Тольятти. Всего в текущем году будет проведен ремонт и капитальный ремонт более 160 км автомобильных дорог областного и местного значения, в том числе 43 км в Самаре и 13,76 км в Тольятти.

Все объекты нацпроекта законтрактованы перед началом дорожного сезона, а большая часть — еще в конце 2023 года. Это позволило подрядным организациям заранее спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы и приступить к дорожным работам уже с 1 апреля.

В настоящее время в Самаре завершены работы по устройству верхнего слоя на 17 участках автомобильных дорог, в том числе на улицах Куйбышева, Кирова, Южном проезде и Зубчаниновском шоссе. В Тольятти в ближайшее время завершат ремонт одной из самых востребованных улиц города  — Лесопаркового шоссе, а также улицы Комзина.

На региональной сети дорог завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Киндяково – Висловка – Дубровка протяженностью 2,3, расположенного в Красноярском районе. Также в высокой степени готовности участки автомобильных дорог Кинель – Богатое – Борское в Богатовском и Кинельском районах и «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки» — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района  в Кошкинском районе.

Напомним, что все работы на всех объектах нацпроекта, кроме переходящих на следующий год, должны быть завершены до 1 ноября 2024 года. Благодаря дорожному ремонту уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог к концу 2024 года должен увеличиться до 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации — 85%.

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