Горевший дом Челышева в Самаре закончат восстанавливать осенью 2024 года

104

13 декабря в Администрации Самары прошла встреча с жителями многоквартирного дома №60 по улице Красноармейской (доходный дом купца Д.Е. Челышева), пострадавшего в результате пожара в марте 2023 года.

На встречу приглашены заместитель Главы городского округа Самара - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самара Александр Андриянов, Глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко, представители Департамента управления имуществом Самары, Фонда капитального ремонта Самарской области, подрядной организации и жители дома.

Напомним, возгорание произошло 22 марта 2023 года на 3 этаже многоквартирного дома с распространением на кровлю площадью порядка 1400 кв. м.

Эксперты оценили масштаб разрушений, нанесенных пожаром, провели комплексную оценку ущерба, просчитали объем работ и затрат на восстановление дома.

В августе 2023 года по итогам обследования здания был разработан комплекс необходимых восстановительных работ. Подрядная организация по муниципальному контракту с Департаментом городского хозяйства и экологии Самары выполняет работы по восстановлению межэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок, входных групп и инженерных коммуникаций многоквартирного дома. На сегодняшний день работы выполнены на 90 процентов.

Стоит отметить, что система отопления в здании восстановлена в полном объеме, в том числе, выполнен верхний розлив системы отопления и подключены стояки.

Подрядная организация, работающая по контракту с Фондом капитального ремонта, выполняет монтаж крыши и чердачных перекрытий.

«Ремонт чердачных перекрытий завершен на 100 процентов, межэтажные перекрытия восстановлены на 98 процентов. По кухням – стены фундамента залиты, возводятся стены. В настоящее время завозятся материалы для монтажа кровли. Я постоянно нахожусь на объекте. Все поступающие от жителей вопросы стараемся разрешить, замечания устраняем», - подчеркнул главный инженер подрядной организации Роман Щербаков.

В ближайшее время подрядной организации предстоит выполнить работы по устройству стропильной системы крыши. Согласно контракту работы должны быть завершены к сентябрю 2024 года.

«Меня порадовало, что у жителей нет претензий к работе строительной организации. Все идет по плану. Ведется ремонт кровли, часть перекрытий обновлена, вывезен мусор. Ряд озвученных жителями вопросов возникает в связи с динамикой проходящего ремонта. Так, один из поступивших вопросов касался повышения влажности в квартирах многоквартирного дома, что влияет на состояние перекрытий. В этих квартирах будет проведено дополнительное обследование и принято решение об устранении замечаний», - прокомментировал заместитель Главы городского округа Самара - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самара Александр Андриянов.

По словам Александра Андриянова необходимость проведения косметического ремонта в местах общего пользования также предстоит рассмотреть в будущем. Все отделочные работы в местах общего пользования будут выполняться после по завершении ремонта крыши многоквартирного дома. Данный вопрос жители также озвучили в ходе встречи.

«Самый актуальный для меня вопрос, помимо восстановления кровли – внутренние отделочные работы, восстановление стен, перегородок мест общего пользования. Нас интересовало, до какой степени готовности будут приведены эти помещения, и какой перечень работ будет реализован согласно проекту. По всем вопросам нам дали четкие разъяснения, алгоритм действий понятен», - рассказала жительница 1 подъезда многоквартирного дома по улице Красноармейской, 60 Кристина Емец.

Подчеркнем, что вопрос о заселении жителей в квартиры будет поднят после завершения строительных работ по монтажу кровли – осенью 2024 года, сообщает горадминистрация.