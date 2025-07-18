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Глава Тольятти оценил ход работ по ремонту театра "Колесо"
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Глава Тольятти оценил ход работ по ремонту театра "Колесо"

18 июля 2025 20:44
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Глава Тольятти оценил ход работ по ремонту театра "Колесо"

Глава города Илья Сухих вместе с представителями администрации и подрядной организации оценили ход работ по ремонту драматического театра "Колесо" им. Г.Б. Дроздова. Напомним, масштабный капремонт осуществляется в рамках национального проекта "Семья". Он рассчитан на два года. Общий объем финансирования составляет порядка 224 миллионов рублей.

63% от объема работ, запланированных на 2025 год, выполнено. Первый этап - ремонт внешнего периметра театра. Выполнены фасадные работы с сохранением исторического облика здания. Ранее были заменены оконные конструкции на всех трех этажах. Произведен демонтаж наружного витражного остекления со стороны внутреннего двора и частично демонтирован наружный витраж главного входа. Завершается ремонт кровли, продолжается остекление витражей и работы на главном крыльце.

- Здание театра мы ремонтируем первый раз. Это особенно ответственно, потому что мы тольяттинская компания и это наш родной театр. До этого работали на объектах спорта и образования. Работу планируем завершить в срок, возможно даже с небольшим опережением, - рассказал подрядчик, директор ООО ПКФ "РОСПРОМСТРОЙ" Алексей Малов.

После осмотра площадки глава города отметил, насколько важен ремонт для театра, и рассказал о дальнейших планах.

- Для Тольятти театр "Колесо" - культовое место, где всегда есть зрители. На некоторые постановки приходится покупать билеты за несколько месяцев. Конечно, смотреть красоту нужно в красивом месте. Обновление учреждения двухэтапное. В этом году - преображаем внешнюю часть здания, в следующем - внутреннюю. Хочу подчеркнуть: мы не меняем исторический облик здания, а бережно его обновляем, сохраняя узнаваемый стиль. Также в следующем году мы ставим себе цель привести в порядок театральную площадь, сохранив её первоначальную стилистику. Честно говоря, до сегодняшнего дня я даже не знал о существовании у театра внутреннего дворика. И у коллектива "Колеса" есть интересные идеи, как сделать это пространство уютным и функциональным. Это станет третьим этапом нашей работы, которую мы должны запланировать и планомерно идти к цели.

В 2026 году в театре отремонтируют внутренние помещения, большой и камерный залы, инженерные и противопожарные системы. Запланировано создание доступной среды для маломобильных граждан.

Отметим, что к открытию нового сезона будет обновлена вывеска театра. Металлическую конструкцию отреставрируют, заменят стекло и сделают современную подсветку. Рядом с вывеской также появится барельеф. Какой именно - будет сюрпризом для жителей и гостей города.

- 38-й сезон мы планируем начать 26-27 сентября с премьеры по сонетам Уильяма Шекспира. Её ставит московский режиссёр Ярослав Францев. В спектакле будет много пластики, получится такая мистерия любви. Думаю, мы немножко удивим зрителей, - рассказал директор учреждения культуры Вячеслав Тиунов. - Ещё мы хотим в рамках открытия сезона заложить колбу для потомков. Послание театралов к театралам. Чтобы они открыли её в 2088 году к столетию театра.

Фото: мэрия Тольятти

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