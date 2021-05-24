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Глава Самары совершила рабочий объезд Советского района

24 мая 2021 10:00
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Глава Самары совершила рабочий объезд Советского района

В апреле этого года начались работы по реконструкции двора, по адресу 22 Партсъезда, 46. В рамках программы «Комфортная городская среда», там выполняется демонтаж старых МАФов, перенос электрического кабеля, устройство резинового покрытия и тротуаров. В ближайшее время рабочие приступят к возведению детской и спортивной площадок. На детской площадке появится новый игровой комплекс, песочный дворик, карусели и качалки балансир, а на спортивной площадке будут располагаться футбольные и баскетбольные ворота. По состоянию на сегодняшний день работы выполнены на 5%.

На улице 22 Партсъезда, 40А располагается здание, в котором ведётся капитальный ремонт Комплексного общеобразовательного центра для детей с ДЦП «Выше радуги». Елена Лапушкина пообщалась с руководителем центра и осмотрела ход работ. Центру «Выше радуги» передали здание два года назад, за первый год полностью восстановили водоснабжение и электричество. В помещении есть уже отремонтированные мастерские для детей, в них проходят занятия по домоводству, лепке, рисованию, логопедические и физкультурные занятия. В настоящее время центр посещает 72 ребёнка от 7 до 14 лет. Пока дети обучаются, для родителей есть комната отдыха, в которой предоставляется возможность работы с психологом. Сейчас ведутся отделочные работы на первом этаже, этот этап будет завершён к августу 2021 года.

Дирекция школы №163 обратилась в районную администрацию с просьбой оказания содействия в приведении подъездных путей к школе в надлежащее состояние. В этом году возле общеобразовательного учреждения будут отремонтированы съездные группы и выполнен ремонт картами.

Следующим пунктом объезда стала дворовая территория дома №83 по ул. Победы. Ранее эта территория была отремонтирована в рамках программы «Комфортная городская среда». Главе города поступило обращение в социальных сетях с просьбой установить опоры освещения (фонари) на детской площадке. При встрече, старшая дома №83 поблагодарила Елену Лапушкину за качественное благоустройство двора. Также Глава Самары осмотрела прилегающую территорию, где были асфальтированы выезды и увеличено количество парковочных мест.

«Сегодня объезжала Советский район и контролировала, как выполняются поручения, которые ранее были даны. Например, по асфальтировке прилегающей территории к школе. Также оценила, как ведутся работы по программе «Комфортная городская среда». По итогу объезда появились новые поручения, которые в основном касаются вопросов благоустройства дворов или прилегающих территорий. Это и асфальтировка, и опиловка деревьев, и ремонт контейнерной площадки. Надеюсь, мы решим этим вопросы в ближайшее время», – подвела итоги объезда Елена Лапушкина.

Теги: благоустройство региона Лапушкина

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