Глава Самары назвал дату запуска фонтана на Осипенко

Фонтан на площади Героев 21-й армии планируют запустить уже в среду, 3 сентября. Эту дату назвал мэр Самары Иван Носков во время оперативного совещания в региональном правительстве.

«На 3 сентября запланирован запуск светомузыкального фонтана на площадь Героев 21 армии. Приурочены это событие к дню окончания Второй мировой войны», — заявил градоначальник.

Фонтан на площади Героев 21-й армии построили в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2024 году его запланировали привести в порядок. Первые эскизы появились в феврале 2024 года. Тогда же стало известно, что работы обойдутся в 44 миллиона рублей.

Через несколько месяцев самарцы заметили, что рабочие начали демонтировать оборудование. В мэрии пояснили, что это необходимая процедура перед консервацией.

Предполагалось, что масштабные работы закончат до Дня Победы. Местные власти заявляли, что торжественное открытие должно было состояться 9 мая 2025 года, как раз к 80-й годовщине.

Но в конце апреля 2025 года стало понятно, что закончить работы в срок не выйдет. Затем дату сдачи объекта перенесли на август. В начале июня мы показывали, как продвигалась реконструкция фонтана. Тогда многие высказывали сомнения, что рабочие успеют к новому сроку. В конце июля в мэрии говорили о том, что объект готов на 85%, а глава города Иван Носков рассказывал в своем телеграм-канале, что идет подготовка к техническому запуску, пишет 63.ру.

Фото: Яндекс-карты