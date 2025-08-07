Я нашел ошибку
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
Самарских пенсионеров обучают кибербезопасности
В День физкультурника в Самаре пройдет фестиваль единоборств «Выбор сильных»
Школы Самары смогут присоединиться к акции «Дети вместо цветов»
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна
россияне стали в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
К 1 сентября планируют разработать типовые букеты по единой цене
Глава Самары Иван Носков проверил выполнение работ по итогу поручений, данных ранее в ходе объездов внутригородских районов 

7 августа 2025 11:39
155
Глава Самары Иван Носков проверил выполнение работ по итогу поручений, данных ранее в ходе объездов внутригородских районов. 

 

 Так, он посетил двор в районе ул. Циолковского, 5, 7 и ул. Невской, 4, 8, который обновлен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Дополнительно за счет средств районного бюджета – порядка 7,9 млн рублей – по программе «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2030 годы» здесь отремонтировали дворовый проезд вдоль домов и парковочные карманы площадью более 2 тысяч кв. м и тротуар общей площадью около 200 кв. м.

«Все работы, которые ведутся сегодня во дворах, – прежде всего, результат активности и неравнодушия самих самарцев. Пример жителей домов по улицам Циолковского и Невской, которые благоустроили свой двор, – лучшее подтверждение тому, что, действуя сообща, можно добиться многого. Ранее они также просили ускорить капремонт фасада, запланированный на 2031-2033 годы. Как мне доложили, сейчас они выстроили работу со своей управляющей компанией и нашли возможность перенести капремонт на более ранний срок», 
– отметил глава города Самара Иван Носков. 

 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» во дворе по ул. Циолковского, 5, 7 и ул. Невской, 4, 8 смонтированы детская и спортивная площадки с прорезиненным покрытием и современным оснащением, создана локация для воркаута, расширена парковочная зона.

