На Госуслугах заработал реестр злостных неплательщиков алиментов

Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на Госуслугах. На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов.

В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами.

Что понадобится для проверки

• ФИО

• дата рождения

Сервис доступен всем пользователям Госуслуг — авторизация на портале и данные документов не требуются.

Сервис поможет оценить финансовую добросовестность человека, например при заключении сделок, и может стимулировать должников на погашение задолженности.