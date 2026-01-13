Самарский легкоатлет вновь примет участие в шоу «Титаны» на ТНТ

25 января в 21.00 на ТНТ состоится поистине мощная и мотивационная премьера. Более сотни лучших из лучших атлетов страны сразятся за звание абсолютного титана в новом сезоне шоу «Титаны. Битва сезонов». Любимчики зрителей, яркие участники, победители и финалисты — эти титаны уже доказали свою мощь, но готовы вновь бросить вызов самым самым.

В проекте «Титаны. Битва сезонов» примут участие по 37 атлетов из трёх сезонов. Каждый из них запомнился не только результатами испытаний, но и личными качествами, поступками, высказываниями. В четвёртом сезоне соберутся только звёзды спорта и проекта, и создатели шоу обещают, что это будет самый мощный и эмоциональный сезон.

Среди участников будет и наш земляк — Алексей Худяков, который родился в Похвистнево Самарской области. Он восьмикратный чемпион России, чемпион игр БРИКС в метании диска, серебрянный призёр военного чемпионата мира, рекордсмен России по метанию диска среди юниоров.

«Это будет совершенно другой уровень состязаний — слабых участников здесь просто не будет. Мы собрали самых ярких атлетов всех трёх сезонов, тех, кто запомнился зрителю не только результатами, но и тем эффектом, который они произвели. Испытания станут сложнее и масштабнее, будут новые конструкции и водные этапы. Но главное здесь люди: звёзды спорта, за которыми интересно следить и ради которых хочется смотреть каждую серию», — рассказывает креативный продюсер шоу «Титаны» Нина Савельева.

За три сезона шоу «Титаны» переросло из простого спортивного проекта в огромное комьюнити людей, для которых участники являются мотиваторами к новым шагам и победам. Это уникальный случай, когда в шоу участвую целые спортивные семьи, соревнуясь друг с другом, но отстаивая при этом честь семьи. Здесь всё настолько честно, что обычный учитель физкультуры может отвоевать победу у Олимпийского чемпиона и доказать, что невозможное возможно. Спортсмены самых разных видов спорта, профессионалы и любители, мужчины и женщины соревнуются наравне, бросая вызов себе и своему телу. Четвёртый сезон определит того, кто взойдёт на самую вершину титанического пьедестала.

16+