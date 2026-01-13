Самарский легкоатлет вновь примет участие в шоу «Титаны» на ТНТ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.79
0.56
EUR 91.97
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский легкоатлет вновь примет участие в шоу «Титаны» на ТНТ

143
Самарский легкоатлет вновь примет участие в шоу «Титаны» на ТНТ

25 января в 21.00 на ТНТ состоится поистине мощная и мотивационная премьера. Более сотни лучших из лучших атлетов страны сразятся за звание абсолютного титана в новом сезоне шоу «Титаны. Битва сезонов». Любимчики зрителей, яркие участники, победители и финалисты — эти титаны уже доказали свою мощь, но готовы вновь бросить вызов самым самым.

В проекте «Титаны. Битва сезонов» примут участие по 37 атлетов из трёх сезонов. Каждый из них запомнился не только результатами испытаний, но и личными качествами, поступками, высказываниями. В четвёртом сезоне соберутся только звёзды спорта и проекта, и создатели шоу обещают, что это будет самый мощный и эмоциональный сезон.

Среди участников будет и наш земляк — Алексей Худяков, который родился в Похвистнево Самарской области. Он восьмикратный чемпион России, чемпион игр БРИКС в метании диска, серебрянный призёр военного чемпионата мира, рекордсмен России по метанию диска среди юниоров.

«Это будет совершенно другой уровень состязаний — слабых участников здесь просто не будет. Мы собрали самых ярких атлетов всех трёх сезонов, тех, кто запомнился зрителю не только результатами, но и тем эффектом, который они произвели. Испытания станут сложнее и масштабнее, будут новые конструкции и водные этапы. Но главное здесь люди: звёзды спорта, за которыми интересно следить и ради которых хочется смотреть каждую серию», — рассказывает креативный продюсер шоу «Титаны» Нина Савельева.

За три сезона шоу «Титаны» переросло из простого спортивного проекта в огромное комьюнити людей, для которых участники являются мотиваторами к новым шагам и победам. Это уникальный случай, когда в шоу участвую целые спортивные семьи, соревнуясь друг с другом, но отстаивая при этом честь семьи. Здесь всё настолько честно, что обычный учитель физкультуры может отвоевать победу у Олимпийского чемпиона и доказать, что невозможное возможно. Спортсмены самых разных видов спорта, профессионалы и любители, мужчины и женщины соревнуются наравне, бросая вызов себе и своему телу. Четвёртый сезон определит того, кто взойдёт на самую вершину титанического пьедестала.

16+

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
192
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
205
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
436
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
871
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
375
Весь список