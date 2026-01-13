Я нашел ошибку
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт

В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт

 У задержанных полицейскими троих жителей Новокуйбышевска арестовано более 15 млн рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Новокуйбышевску троим местным жителям предъявлено обвинение в совершении 219 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Противоправная деятельность ранее не судимых 24-летних мужчин пресечена сотрудниками УБК ГУ МВД России по Самарской области в ноябре 2024 года.

В ходе расследования полицейские совместно со следователем установили, что индивидуальный предприниматель в сети Интернет нашел сведения о порядке изготовления и реализации электронных средств платежей с использованием паспортных данных посторонних лиц. После чего, осознавая противоправность указанной деятельности, привлек к ней двух знакомых, пообещав систематическое денежное вознаграждение.

В течение 11 месяцев мужчины изготавливали электронные средства платежей, хранили и реализовывали их через мессенджеры анонимным пользователям. Полицейские предполагают, что затем эти карты использовались для незаконного оборота денежных средств жертв телефонных мошенников.

Оперативники задержали молодых людей в арендуемом ими офисе в городе Новокуйбышевске и изъяли 8 мобильных телефонов, 10 пластиковых карт нескольких банков, а также более 1000 SIM-карт различных сотовых операторов, 9 SIM-банков, 16 роутеров, 6 персональных компьютеров и другую оргтехнику.

В рамках расследования уголовного дела установлены и допрошены более 100 свидетелей, проведены выемки предметов и документов и 5 обысков, арестовано личное имущество задержанных и счета, на которых хранится более 15 млн рублей. Кроме того, в качестве доказательств противоправной деятельности изъята документация, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, материалы которого составляют 91 том.

В настоящее время подозреваемым, по ходатайству органа следствия находящимся под домашним арестом, вручены копии обвинительного заключения объёмом 5000 страниц. Уголовные дела объединены в одно производство, расследованы и направлены в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
