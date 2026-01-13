В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт

У задержанных полицейскими троих жителей Новокуйбышевска арестовано более 15 млн рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Новокуйбышевску троим местным жителям предъявлено обвинение в совершении 219 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Противоправная деятельность ранее не судимых 24-летних мужчин пресечена сотрудниками УБК ГУ МВД России по Самарской области в ноябре 2024 года.

В ходе расследования полицейские совместно со следователем установили, что индивидуальный предприниматель в сети Интернет нашел сведения о порядке изготовления и реализации электронных средств платежей с использованием паспортных данных посторонних лиц. После чего, осознавая противоправность указанной деятельности, привлек к ней двух знакомых, пообещав систематическое денежное вознаграждение.

В течение 11 месяцев мужчины изготавливали электронные средства платежей, хранили и реализовывали их через мессенджеры анонимным пользователям. Полицейские предполагают, что затем эти карты использовались для незаконного оборота денежных средств жертв телефонных мошенников.

Оперативники задержали молодых людей в арендуемом ими офисе в городе Новокуйбышевске и изъяли 8 мобильных телефонов, 10 пластиковых карт нескольких банков, а также более 1000 SIM-карт различных сотовых операторов, 9 SIM-банков, 16 роутеров, 6 персональных компьютеров и другую оргтехнику.

В рамках расследования уголовного дела установлены и допрошены более 100 свидетелей, проведены выемки предметов и документов и 5 обысков, арестовано личное имущество задержанных и счета, на которых хранится более 15 млн рублей. Кроме того, в качестве доказательств противоправной деятельности изъята документация, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, материалы которого составляют 91 том.

В настоящее время подозреваемым, по ходатайству органа следствия находящимся под домашним арестом, вручены копии обвинительного заключения объёмом 5000 страниц. Уголовные дела объединены в одно производство, расследованы и направлены в суд для рассмотрения по существу.