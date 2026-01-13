Проживание на горнолыжных курортах подорожает на 7% в сезоне 2025/26

Я нашел ошибку
Главные новости:
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.79
0.56
EUR 91.97
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Проживание на горнолыжных курортах подорожает на 7% в сезоне 2025/26

152
Проживание на горнолыжных курортах подорожает на 7% в сезоне 2025/26

Сервис «Т-Путешествия» в рамках аналитического проекта T-Data проанализировал как изменится стоимость горнолыжного отдыха в России, ключевые направления горного туризма и структуру трат в текущем зимнем сезоне.

Основные выводы

  • В сезоне 2025/26, по прогнозам, средний чек за одну ночь в отеле на популярных горнолыжных курортах вырастет на 7% по сравнению с предыдущим годом. 
  • Наиболее востребованными направлениями остаются курорты Роза Хутор (57—66% всех бронирований в зависимости от месяца), Архыз (8—14%) и Шерегеш (6—9%). 
  • Траты на питание и услуги на курорте — основные статьи расходов у туристов. 
  • Сочи остается лидером среди внутренних рейсов: на этот маршрут приходится от 35 до 51% всех билетов (в зависимости от месяца).

Рост стоимости размещения за ночь

 

Средний чек за сутки размещения на одного человека вырос на 20% в сезоне 2024/25 и составил 4 100 ₽ против 3 400 ₽ за сезон 2023/24. По прогнозам Т-Путешествий, средняя стоимость ночи на горнолыжных курортах увеличится в сезоне 2025/26 еще на 7%. 

На курорте Архыз показатели в прошлом сезоне 2024/25 за одну ночь на человека при бронировании проживания за три месяца до заезда составили 3 700 ₽. Средний чек на Шерегеше достиг 5 000 ₽, на Роза Хутор — около 7 300 ₽. Максимальные значения традиционно приходятся на пиковые зимние месяцы: январь и февраль. 

На других курортах ценовые пики также фиксируются в январе или феврале. Самые низкие значения — около 2 000 ₽ — отмечены на Горе Соболиной на Байкале. В Приэльбрусье средний чек остается стабильным и колеблется в диапазоне 3 000—3 500 ₽.

По прогнозам Т-Путешествий,  в сезоне 2025/26 средняя стоимость одной ночи в отеле на одного человека при условии бронирования за три месяца до заезда составит 6 400 ₽. По прогнозам, на Роза Хутор средний чек достигнет 7 600 ₽, на Архызе — 4 800 ₽, а на Шерегеше — 5 500 рублей. 

Основные выводы

 

  • В сезоне 2025/26, по прогнозам, средний чек за одну ночь в отеле на популярных горнолыжных курортах вырастет на 7% по сравнению с предыдущим годом. 
  • Наиболее востребованными направлениями остаются курорты Роза Хутор (57—66% всех бронирований в зависимости от месяца), Архыз (8—14%) и Шерегеш (6—9%). 
  • Траты на питание и услуги на курорте — основные статьи расходов у туристов. 
  • Сочи остается лидером среди внутренних рейсов: на этот маршрут приходится от 35 до 51% всех билетов (в зависимости от месяца).

Рост стоимости размещения за ночь

 

Средний чек за сутки размещения на одного человека вырос на 20% в сезоне 2024/25 и составил 4 100 ₽ против 3 400 ₽ за сезон 2023/24. По прогнозам Т-Путешествий, средняя стоимость ночи на горнолыжных курортах увеличится в сезоне 2025/26 еще на 7%. 

 

На курорте Архыз показатели в прошлом сезоне 2024/25 за одну ночь на человека при бронировании проживания за три месяца до заезда составили 3 700 ₽. Средний чек на Шерегеше достиг 5 000 ₽, на Роза Хутор — около 7 300 ₽. Максимальные значения традиционно приходятся на пиковые зимние месяцы: январь и февраль. 

 

На других курортах ценовые пики также фиксируются в январе или феврале. Самые низкие значения — около 2 000 ₽ — отмечены на Горе Соболиной на Байкале. В Приэльбрусье средний чек остается стабильным и колеблется в диапазоне 3 000—3 500 ₽.

 

По прогнозам Т-Путешествий,  в сезоне 2025/26 средняя стоимость одной ночи в отеле на одного человека при условии бронирования за три месяца до заезда составит 6 400 ₽. По прогнозам, на Роза Хутор средний чек достигнет 7 600 ₽, на Архызе — 4 800 ₽, а на Шерегеше — 5 500 ₽.

 

Статистика бронирования отелей 

 

Самыми популярными направлениями для отдыха остаются Роза Хутор (57—66% всех бронирований в зависимости от месяца), Архыз (8—14%) и Шерегеш (6—9%) — именно на эти курорты приходится наибольшая доля бронирований жилья.

Средняя продолжительность пребывания зависит от размера и популярности курорта. На крупных российских горнолыжных курортах туристы бронируют отели на более длительный срок: Шерегеш — 3,8 дня, Приэльбрусье — 3,7 дня, Хибины — 3,6 дня.

Чем ближе горнолыжный курорт расположен к городу, тем чаще совершают бронирование на выходные, что обусловлено транспортной и географической доступностью: поездки на выходные составляют в среднем 2 дня на Гору Соболиную и 1,6 дня в Сорочаны и Степаново.

 

Предпочтения жителей разных регионов

Жители Сибирского федерального округа чаще других ориентируются на локальные курорты. Там зафиксирована самая высокая доля бронирований местных отелей: 67% отдыхающих из Новосибирска выбирают Шерегеш, из Омска — 58%. 

В Северо-Кавказском федеральном округе доля бронирований на локальных курортах составляет 50% для Архыза, 19% — для Приэльбрусья и 14% — для Домбая. 

В Южном ФО (Ростов-на-Дону) Архыз посещают 38% туристов, Домбай — 12%. Жители Северо-Западного ФО часто бронируют Хибины (28%), при этом предпочтение отдают Роза Хутор (43%). В остальных регионах лидером по доле бронирований также остается Роза Хутор.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
192
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
205
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
436
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
871
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
375
Весь список