Проживание на горнолыжных курортах подорожает на 7% в сезоне 2025/26

Сочи остается лидером среди внутренних рейсов: на этот маршрут приходится от 35 до 51% всех билетов (в зависимости от месяца). Рост стоимости размещения за ночь Средний чек за сутки размещения на одного человека вырос на 20% в сезоне 2024/25 и составил 4 100 ₽ против 3 400 ₽ за сезон 2023/24. По прогнозам Т-Путешествий, средняя стоимость ночи на горнолыжных курортах увеличится в сезоне 2025/26 еще на 7%. На курорте Архыз показатели в прошлом сезоне 2024/25 за одну ночь на человека при бронировании проживания за три месяца до заезда составили 3 700 ₽. Средний чек на Шерегеше достиг 5 000 ₽, на Роза Хутор — около 7 300 ₽. Максимальные значения традиционно приходятся на пиковые зимние месяцы: январь и февраль. На других курортах ценовые пики также фиксируются в январе или феврале. Самые низкие значения — около 2 000 ₽ — отмечены на Горе Соболиной на Байкале. В Приэльбрусье средний чек остается стабильным и колеблется в диапазоне 3 000—3 500 ₽. По прогнозам Т-Путешествий, в сезоне 2025/26 средняя стоимость одной ночи в отеле на одного человека при условии бронирования за три месяца до заезда составит 6 400 ₽. По прогнозам, на Роза Хутор средний чек достигнет 7 600 ₽, на Архызе — 4 800 ₽, а на Шерегеше — 5 500 ₽. Статистика бронирования отелей Самыми популярными направлениями для отдыха остаются Роза Хутор (57—66% всех бронирований в зависимости от месяца), Архыз (8—14%) и Шерегеш (6—9%) — именно на эти курорты приходится наибольшая доля бронирований жилья. Средняя продолжительность пребывания зависит от размера и популярности курорта. На крупных российских горнолыжных курортах туристы бронируют отели на более длительный срок: Шерегеш — 3,8 дня, Приэльбрусье — 3,7 дня, Хибины — 3,6 дня. Чем ближе горнолыжный курорт расположен к городу, тем чаще совершают бронирование на выходные, что обусловлено транспортной и географической доступностью: поездки на выходные составляют в среднем 2 дня на Гору Соболиную и 1,6 дня в Сорочаны и Степаново. Предпочтения жителей разных регионов Жители Сибирского федерального округа чаще других ориентируются на локальные курорты. Там зафиксирована самая высокая доля бронирований местных отелей: 67% отдыхающих из Новосибирска выбирают Шерегеш, из Омска — 58%. В Северо-Кавказском федеральном округе доля бронирований на локальных курортах составляет 50% для Архыза, 19% — для Приэльбрусья и 14% — для Домбая. В Южном ФО (Ростов-на-Дону) Архыз посещают 38% туристов, Домбай — 12%. Жители Северо-Западного ФО часто бронируют Хибины (28%), при этом предпочтение отдают Роза Хутор (43%). В остальных регионах лидером по доле бронирований также остается Роза Хутор.